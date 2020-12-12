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إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة

سجَّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 145245 إصابة.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل ثماني حالات وفاة.

كما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفًا و597 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 47 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفًا و098 حالة.

وسجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.

لبنان المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة
سبق

سجَّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 145245 إصابة.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل ثماني حالات وفاة.

كما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفًا و597 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 47 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفًا و098 حالة.

وسجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
10:28 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
11:59 PM

إصابات "كورونا" المستجد: لبنان تسجِّل 1540 والمغرب 3033 والجزائر 517 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت لبنان 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 145245 إصابة.

وأوضحت "الصحة اللبنانية" اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 99513، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1190 حالة بعد تسجيل ثماني حالات وفاة.

كما سجّلت المغرب خلال الـ24 ساعة الماضية 3033 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 397 ألفًا و597 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 47 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء إلى 353 ألفًا و098 حالة.

وسجلت الجزائر 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 91638 حالة.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2584 وفاة , فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 60028 حالة.

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