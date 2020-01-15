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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "القذافي" المصري.. تعرف على جريمته

"الداخلية" أصدرت بياناً عقب حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ مصري الجنسية في منطقة تبوك كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "القذافي" المصري.. تعرف على جريمته
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ مصري الجنسية في منطقة تبوك كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:00 PM

تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "القذافي" المصري.. تعرف على جريمته

"الداخلية" أصدرت بياناً عقب حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ مصري الجنسية في منطقة تبوك كان قد قبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين.

وتفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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