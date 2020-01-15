بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:00 PM
تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "القذافي" المصري.. تعرف على جريمته
"الداخلية" أصدرت بياناً عقب حكم مؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا
بفضل من الله تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسِب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩/ ٥/١٤٤١هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.