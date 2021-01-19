أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.
لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتين
بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.
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لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتينصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-19
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:29 PM
لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتين
بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.
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