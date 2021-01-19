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لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتين

بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.

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لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتين
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:29 PM

لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تقرر: إيقاف الأرجنتيني ميسي مباراتين

بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.

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