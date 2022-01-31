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في المنعطف الحاسم.. "الأخضر" يختتم تحضيراته لمواجهة اليابان ويتطلع للتأهل للمونديال

البعثة أجرت الفحص الثالث الخاص بفيروس "كوفيد-19"

‬أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره اليابان، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واختتم "الأخضر" مساء اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان، غداً الثلاثاء، على ملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع "المسحل" بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، ونقل في كلمته ثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مواصلة تحقيق الهدف المنشود.

وأشاد "المسحل" بالانضباط والروح العالية التي تمتعوا بها منذ وصولهم إلى اليابان، ونوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد.

وأكد رئيس اتحاد القدم على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق. 

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب "سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، أجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثالث الخاص بفيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، ويتصدر "الأخضر" مجموعته برصيد 19 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في المنعطف الحاسم.. "الأخضر" يختتم تحضيراته لمواجهة اليابان ويتطلع للتأهل للمونديال
سبق

‬أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره اليابان، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واختتم "الأخضر" مساء اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان، غداً الثلاثاء، على ملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع "المسحل" بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، ونقل في كلمته ثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مواصلة تحقيق الهدف المنشود.

وأشاد "المسحل" بالانضباط والروح العالية التي تمتعوا بها منذ وصولهم إلى اليابان، ونوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد.

وأكد رئيس اتحاد القدم على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق. 

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب "سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، أجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثالث الخاص بفيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، ويتصدر "الأخضر" مجموعته برصيد 19 نقطة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
07:01 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:59 AM

في المنعطف الحاسم.. "الأخضر" يختتم تحضيراته لمواجهة اليابان ويتطلع للتأهل للمونديال

البعثة أجرت الفحص الثالث الخاص بفيروس "كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أكمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره اليابان، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واختتم "الأخضر" مساء اليوم الإثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان، غداً الثلاثاء، على ملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع "المسحل" بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، ونقل في كلمته ثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مواصلة تحقيق الهدف المنشود.

وأشاد "المسحل" بالانضباط والروح العالية التي تمتعوا بها منذ وصولهم إلى اليابان، ونوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد.

وأكد رئيس اتحاد القدم على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق. 

ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب "سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، أجرت بعثة "الأخضر" مساء اليوم الفحص الثالث الخاص بفيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، ويتصدر "الأخضر" مجموعته برصيد 19 نقطة.

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