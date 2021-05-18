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الكويت والبحرين تستنكران "الإساءات البالغة" الواردة في مقابلة وزير خارجية لبنان للسعودية ودول مجلس التعاون

أعربت دولة الكويت عن استنكارها واستهجانها الشديدَيْن لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير خارجية لبنان شربل وهبة من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء اليوم القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بلبنان.

كما أعربت مملكة البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني.

واستدعت وزارة خارجية البحرين السفير اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض البحرين واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية اللبناني.

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الكويت والبحرين تستنكران "الإساءات البالغة" الواردة في مقابلة وزير خارجية لبنان للسعودية ودول مجلس التعاون
سبق

أعربت دولة الكويت عن استنكارها واستهجانها الشديدَيْن لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير خارجية لبنان شربل وهبة من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء اليوم القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بلبنان.

كما أعربت مملكة البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني.

واستدعت وزارة خارجية البحرين السفير اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض البحرين واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية اللبناني.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
11:37 PM

الكويت والبحرين تستنكران "الإساءات البالغة" الواردة في مقابلة وزير خارجية لبنان للسعودية ودول مجلس التعاون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,129

أعربت دولة الكويت عن استنكارها واستهجانها الشديدَيْن لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع وزير خارجية لبنان شربل وهبة من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري استدعى مساء اليوم القائم بأعمال سفارة لبنان هادي هاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى مع علاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بلبنان.

كما أعربت مملكة البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية لبنان شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني.

واستدعت وزارة خارجية البحرين السفير اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض البحرين واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية اللبناني.

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