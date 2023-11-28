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على صالة مدينة الملك عبد الله.. أخضر السلة يواجه نظيره الأردني في "إياب" تصفيات كأس العالم

الحضور مجاني للمباراة والحصول على التذاكر عبر حساب الاتحاد في تويتر

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً ثاني مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام نظيره الأردني عند الساعة (6:30) مساءً على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويسعى الأخضر لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتعزيز حظوظه في التصفيات؛ إذ تُعد فرصته قوية في الفوز بشرط توزيع جهده على جميع فترات اللقاء، وخاصة الفترة الرابعة التي منحت نظيره الأردن الفوز في اللقاء الأول رغم تفوق الأخضر على مدار فترات اللقاء.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة أن الحضور مجاني للمباراة، ويمكن الحصول على التذاكر عبر حساب الاتحاد في تويتر.

لحجز تذكرتك الإلكترونية الآن مجانًا عبر الرابط المرفق: https://sharek.sa/ar/event/league-final-2021-playoffs-1

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على صالة مدينة الملك عبد الله.. أخضر السلة يواجه نظيره الأردني في "إياب" تصفيات كأس العالم
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً ثاني مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام نظيره الأردني عند الساعة (6:30) مساءً على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويسعى الأخضر لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتعزيز حظوظه في التصفيات؛ إذ تُعد فرصته قوية في الفوز بشرط توزيع جهده على جميع فترات اللقاء، وخاصة الفترة الرابعة التي منحت نظيره الأردن الفوز في اللقاء الأول رغم تفوق الأخضر على مدار فترات اللقاء.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة أن الحضور مجاني للمباراة، ويمكن الحصول على التذاكر عبر حساب الاتحاد في تويتر.

لحجز تذكرتك الإلكترونية الآن مجانًا عبر الرابط المرفق: https://sharek.sa/ar/event/league-final-2021-playoffs-1

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
07:45 PM

على صالة مدينة الملك عبد الله.. أخضر السلة يواجه نظيره الأردني في "إياب" تصفيات كأس العالم

الحضور مجاني للمباراة والحصول على التذاكر عبر حساب الاتحاد في تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً ثاني مبارياته بتصفيات كأس العالم أمام نظيره الأردني عند الساعة (6:30) مساءً على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويسعى الأخضر لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتعزيز حظوظه في التصفيات؛ إذ تُعد فرصته قوية في الفوز بشرط توزيع جهده على جميع فترات اللقاء، وخاصة الفترة الرابعة التي منحت نظيره الأردن الفوز في اللقاء الأول رغم تفوق الأخضر على مدار فترات اللقاء.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة أن الحضور مجاني للمباراة، ويمكن الحصول على التذاكر عبر حساب الاتحاد في تويتر.

لحجز تذكرتك الإلكترونية الآن مجانًا عبر الرابط المرفق: https://sharek.sa/ar/event/league-final-2021-playoffs-1

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