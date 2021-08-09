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"أبرار بخاري".. أول سعودية رائدة في رياضة التايكواندو!

لعبة قتالية تصلح لجميع الأعمار والفئات

أكدت أبرار بخاري أول سعودية رائدة في رياضة التايكوندو، أن هذه اللعبة القتالية تصلح لجميع الأعمار والفئات حتى لذوي الاحتياجات الخاصة، مستحسنةً أن يبدأ تدريبها للأطفال من عمر 6 سنوات؛ لسهولة استيعابهم ومرونتهم وحيويتهم ونشاطهم.

وأوضحت لاعبة المنتخب السعودي لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، أنها بدأت بممارسة هذه اللعبة منذ 17 عاماً، وهي تساعدها على الشعور بالسعادة وإخراج الطاقة السلبية وعلى تنمية مهارات التركيز والسرعة والتخطيط واكتساب جميع عناصر الرشاقة واللياقة والمرونة، مشيرةً بأن من إنجازاتها في اللعبة الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العرب لسنتين متوالية 2019/ 2020، والحصول على ميدالية فضية في بطولة الخليج.

وعن المشاركة في الأولمبياد، لفتت "بخاري" إلى أنها كانت خلال سنتين ونصف تستيقظ كل يوم الساعة السادسة صباحاً للعمل؛ لتحقيق هدفها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكن لم يحالفها التوفيق.

وأشارت إلى أنها بعد تحولها إلى مجال التدريب لن تشارك في أولمبياد باريس؛ لكونها تركز حالياً على تدريب طالباتها، ومساعدة اللاعبات الطموحات لخوض المنافسة في الأولمبياد المقبل.

وأضافت "بخاري" أن طريق الوصول إلى الاحترافية في هذه اللعبة والتحول إلى التدريب ليس سهلاً، وإنما بالخبرة عن طريق الاحتكاك بالآخرين، والتعلم من الأخطاء والفشل مع الدروات التدريبية؛ حيث تنقلت بين أكثر من مدرب ونادٍ؛ لمعرفة الطرق التدريبية الموجودة في هذه اللعبة، مضيفةً أنها خاضت معسكراً تدريبياً في الأردن وأمريكا.

وأفادت المدربة "بخاري" بأن الضربة الموجهة للبطن في قتال الشوارع قد تؤدي إلى إصابات أو كتم النّفَس أو كسور!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبرار بخاري".. أول سعودية رائدة في رياضة التايكواندو!
سبق

أكدت أبرار بخاري أول سعودية رائدة في رياضة التايكوندو، أن هذه اللعبة القتالية تصلح لجميع الأعمار والفئات حتى لذوي الاحتياجات الخاصة، مستحسنةً أن يبدأ تدريبها للأطفال من عمر 6 سنوات؛ لسهولة استيعابهم ومرونتهم وحيويتهم ونشاطهم.

وأوضحت لاعبة المنتخب السعودي لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، أنها بدأت بممارسة هذه اللعبة منذ 17 عاماً، وهي تساعدها على الشعور بالسعادة وإخراج الطاقة السلبية وعلى تنمية مهارات التركيز والسرعة والتخطيط واكتساب جميع عناصر الرشاقة واللياقة والمرونة، مشيرةً بأن من إنجازاتها في اللعبة الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العرب لسنتين متوالية 2019/ 2020، والحصول على ميدالية فضية في بطولة الخليج.

وعن المشاركة في الأولمبياد، لفتت "بخاري" إلى أنها كانت خلال سنتين ونصف تستيقظ كل يوم الساعة السادسة صباحاً للعمل؛ لتحقيق هدفها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكن لم يحالفها التوفيق.

وأشارت إلى أنها بعد تحولها إلى مجال التدريب لن تشارك في أولمبياد باريس؛ لكونها تركز حالياً على تدريب طالباتها، ومساعدة اللاعبات الطموحات لخوض المنافسة في الأولمبياد المقبل.

وأضافت "بخاري" أن طريق الوصول إلى الاحترافية في هذه اللعبة والتحول إلى التدريب ليس سهلاً، وإنما بالخبرة عن طريق الاحتكاك بالآخرين، والتعلم من الأخطاء والفشل مع الدروات التدريبية؛ حيث تنقلت بين أكثر من مدرب ونادٍ؛ لمعرفة الطرق التدريبية الموجودة في هذه اللعبة، مضيفةً أنها خاضت معسكراً تدريبياً في الأردن وأمريكا.

وأفادت المدربة "بخاري" بأن الضربة الموجهة للبطن في قتال الشوارع قد تؤدي إلى إصابات أو كتم النّفَس أو كسور!

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
07:29 PM

"أبرار بخاري".. أول سعودية رائدة في رياضة التايكواندو!

لعبة قتالية تصلح لجميع الأعمار والفئات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
7,118

أكدت أبرار بخاري أول سعودية رائدة في رياضة التايكوندو، أن هذه اللعبة القتالية تصلح لجميع الأعمار والفئات حتى لذوي الاحتياجات الخاصة، مستحسنةً أن يبدأ تدريبها للأطفال من عمر 6 سنوات؛ لسهولة استيعابهم ومرونتهم وحيويتهم ونشاطهم.

وأوضحت لاعبة المنتخب السعودي لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، أنها بدأت بممارسة هذه اللعبة منذ 17 عاماً، وهي تساعدها على الشعور بالسعادة وإخراج الطاقة السلبية وعلى تنمية مهارات التركيز والسرعة والتخطيط واكتساب جميع عناصر الرشاقة واللياقة والمرونة، مشيرةً بأن من إنجازاتها في اللعبة الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة العرب لسنتين متوالية 2019/ 2020، والحصول على ميدالية فضية في بطولة الخليج.

وعن المشاركة في الأولمبياد، لفتت "بخاري" إلى أنها كانت خلال سنتين ونصف تستيقظ كل يوم الساعة السادسة صباحاً للعمل؛ لتحقيق هدفها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكن لم يحالفها التوفيق.

وأشارت إلى أنها بعد تحولها إلى مجال التدريب لن تشارك في أولمبياد باريس؛ لكونها تركز حالياً على تدريب طالباتها، ومساعدة اللاعبات الطموحات لخوض المنافسة في الأولمبياد المقبل.

وأضافت "بخاري" أن طريق الوصول إلى الاحترافية في هذه اللعبة والتحول إلى التدريب ليس سهلاً، وإنما بالخبرة عن طريق الاحتكاك بالآخرين، والتعلم من الأخطاء والفشل مع الدروات التدريبية؛ حيث تنقلت بين أكثر من مدرب ونادٍ؛ لمعرفة الطرق التدريبية الموجودة في هذه اللعبة، مضيفةً أنها خاضت معسكراً تدريبياً في الأردن وأمريكا.

وأفادت المدربة "بخاري" بأن الضربة الموجهة للبطن في قتال الشوارع قد تؤدي إلى إصابات أو كتم النّفَس أو كسور!

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