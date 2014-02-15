النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإحصاء الخليجي: 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95.2 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20078 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 107 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 107,165,418 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,166,232 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,078 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.4 %.

مركز الإحصاء الخليجي فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإحصاء الخليجي: 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95.2 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 107 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 107,165,418 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,166,232 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,078 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.4 %.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:40 AM

الإحصاء الخليجي: 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95.2 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20078 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
342

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 107 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 107,165,418 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,166,232 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,078 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.4 %.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة