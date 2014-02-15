الإحصاء الخليجي: 107 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 95.2 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 20078 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 107 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 107,165,418 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,391,615 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3,166,232 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,078 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 93.4 %.