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أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً

ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار "كورونا"

كثّفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمال التعقيم الدوري للصرّافات الآلية والمواقع العامة، في مختلف المواقع، ضمن جهود الحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرّافاً آلياً في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وكثّفت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً
سبق

كثّفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمال التعقيم الدوري للصرّافات الآلية والمواقع العامة، في مختلف المواقع، ضمن جهود الحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرّافاً آلياً في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وكثّفت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:04 PM

أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً

ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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كثّفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمال التعقيم الدوري للصرّافات الآلية والمواقع العامة، في مختلف المواقع، ضمن جهود الحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرّافاً آلياً في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وكثّفت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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