جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة
أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات
أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.
وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
جامعة بيشة
جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-25
أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.
وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
02:57 PM
جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة
أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات
أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.
ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.
وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.