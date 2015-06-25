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جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة

أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.

وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

جامعة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة
سبق

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.

وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
02:57 PM

جامعة بيشة تطرح وظائف أكاديمية شاغرة

أكدت أهمية معرفة الشروط وإرفاق المستندات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
0
1,806

أعلنت جامعة بيشة اليوم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا للجنسين "رجال- نساء" للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم إلى الدخـول على بوابـة التوظيـف بالجامعة وتقديـم الطلـب إلكترونيًا خلال المدة من 17 -24 /11 /1442هـ عبر بوابة التوظيف: https://jobs.ub.edu.sa/#.

وأكدت أهمية الاطلاع على شروط الوظائف وإرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

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