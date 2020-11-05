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ارتفاع أرباح "أسترازينيكا" التي تُطور لقاح "كورونا"

مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان

كشفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان؛ رغم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة الأدوية "الأنجلو- سويدية"، التي وحّدت جهودها مع جامعة أوكسفورد للتوصل للقاح لمرض كوفيد-19: إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 55%.

وذكرت "أسترازينيكا" أن أرباحها ارتفعت من 757 مليون دولار إلى 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

ووفقًا للشركة؛ فقد ارتفعت عائدات عقاقير علاج الأورام بنسبة 13%؛ لتصل إلى 2.86 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس"؛ فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة بنسبة 30% في مبيعات عقار "تاغريسو" لعلاج سرطان الرئة.

يشار إلى أن شركة "أسترازينيكا" تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير أحد لقاحات كوفيد-19 المرتقبة بشدة، وهو لقاح في المراحل الأخيرة من التجارب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت، اليوم الخميس: إن الشركة "عززت" تعاونها مع أوكسفورد، وأكدت خطط تجارب المرحلة الأخيرة من استخدام الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت "أسترازينيكا" عن زيادة بنسبة 3% في الإيرادات؛ على الرغم من "التحديات" المتعلقة بوباء كوفيد-19، بما في ذلك انخفاض مستويات فحص المرضى، والإجراءات الاختيارية، والقيود المفروضة على قدرة فِرَق المبيعات على مقابلة الأطباء مباشرة.

شركة أسترازينيكا البريطانية فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع أرباح "أسترازينيكا" التي تُطور لقاح "كورونا"
سبق

كشفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان؛ رغم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة الأدوية "الأنجلو- سويدية"، التي وحّدت جهودها مع جامعة أوكسفورد للتوصل للقاح لمرض كوفيد-19: إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 55%.

وذكرت "أسترازينيكا" أن أرباحها ارتفعت من 757 مليون دولار إلى 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

ووفقًا للشركة؛ فقد ارتفعت عائدات عقاقير علاج الأورام بنسبة 13%؛ لتصل إلى 2.86 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس"؛ فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة بنسبة 30% في مبيعات عقار "تاغريسو" لعلاج سرطان الرئة.

يشار إلى أن شركة "أسترازينيكا" تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير أحد لقاحات كوفيد-19 المرتقبة بشدة، وهو لقاح في المراحل الأخيرة من التجارب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت، اليوم الخميس: إن الشركة "عززت" تعاونها مع أوكسفورد، وأكدت خطط تجارب المرحلة الأخيرة من استخدام الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت "أسترازينيكا" عن زيادة بنسبة 3% في الإيرادات؛ على الرغم من "التحديات" المتعلقة بوباء كوفيد-19، بما في ذلك انخفاض مستويات فحص المرضى، والإجراءات الاختيارية، والقيود المفروضة على قدرة فِرَق المبيعات على مقابلة الأطباء مباشرة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:55 PM

ارتفاع أرباح "أسترازينيكا" التي تُطور لقاح "كورونا"

مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان؛ رغم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة الأدوية "الأنجلو- سويدية"، التي وحّدت جهودها مع جامعة أوكسفورد للتوصل للقاح لمرض كوفيد-19: إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 55%.

وذكرت "أسترازينيكا" أن أرباحها ارتفعت من 757 مليون دولار إلى 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

ووفقًا للشركة؛ فقد ارتفعت عائدات عقاقير علاج الأورام بنسبة 13%؛ لتصل إلى 2.86 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس"؛ فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة بنسبة 30% في مبيعات عقار "تاغريسو" لعلاج سرطان الرئة.

يشار إلى أن شركة "أسترازينيكا" تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير أحد لقاحات كوفيد-19 المرتقبة بشدة، وهو لقاح في المراحل الأخيرة من التجارب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت، اليوم الخميس: إن الشركة "عززت" تعاونها مع أوكسفورد، وأكدت خطط تجارب المرحلة الأخيرة من استخدام الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت "أسترازينيكا" عن زيادة بنسبة 3% في الإيرادات؛ على الرغم من "التحديات" المتعلقة بوباء كوفيد-19، بما في ذلك انخفاض مستويات فحص المرضى، والإجراءات الاختيارية، والقيود المفروضة على قدرة فِرَق المبيعات على مقابلة الأطباء مباشرة.

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