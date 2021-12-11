وعن توقعاته للأرصاد حتى نهاية الأسبوع، أكّد العقيل؛ أن هناك توقعات لحالة مطرية خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل محافظة جدة وأجزاءً من المدينة المنوّرة وتمتد لتشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ولا يُستبعد أن تمتد إلى شمال منطقة الرياض والمنطقة الغربية منها.

أكّد المختص في "الأرصاد" عقل العقيل؛ أن العاصمة الرياض سجّلت 8 درجات مئوية للحرارة الصغرى، وهي أجواء باردة مع اقتراب دخول فصل الشتاء فلكياً خلال 10 أيام.

"الأرصاد": الرياض تسجّل 8 درجات.. وهطولات مطرية ابتداءً من الأربعاء بمناطق عدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 أكّد المختص في "الأرصاد" عقل العقيل؛ أن العاصمة الرياض سجّلت 8 درجات مئوية للحرارة الصغرى، وهي أجواء باردة مع اقتراب دخول فصل الشتاء فلكياً خلال 10 أيام. وعن توقعاته للأرصاد حتى نهاية الأسبوع، أكّد العقيل؛ أن هناك توقعات لحالة مطرية خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل محافظة جدة وأجزاءً من المدينة المنوّرة وتمتد لتشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ولا يُستبعد أن تمتد إلى شمال منطقة الرياض والمنطقة الغربية منها. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 11:54 AM

"الأرصاد": الرياض تسجّل 8 درجات.. وهطولات مطرية ابتداءً من الأربعاء بمناطق عدة "العقيل": تستمر حتى السبت المقبل وتشمل مكة المكرّمة وتبوك والمدينة والحدود الشمالية





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أكّد المختص في "الأرصاد" عقل العقيل؛ أن العاصمة الرياض سجّلت 8 درجات مئوية للحرارة الصغرى، وهي أجواء باردة مع اقتراب دخول فصل الشتاء فلكياً خلال 10 أيام.

وعن توقعاته للأرصاد حتى نهاية الأسبوع، أكّد العقيل؛ أن هناك توقعات لحالة مطرية خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم الأربعاء حتى السبت المقبل على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل محافظة جدة وأجزاءً من المدينة المنوّرة وتمتد لتشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ولا يُستبعد أن تمتد إلى شمال منطقة الرياض والمنطقة الغربية منها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا