أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-24 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 03:42 PM

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.