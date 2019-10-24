"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.
الأرصاد مكة المكرمة جدة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.