النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.

الأرصاد مكة المكرمة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
03:42 PM

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح على جدة

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
10,116

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وقالت "الأرصاد" إن الحالة تبدأ في الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، وتشمل محافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,056
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة