ينظم مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أسبوعاً للأنشطة البرية، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الحالي. ويتضمن الأسبوع لقاءات وحوارات في كل من الرياض، وجدة والمدينة المنورة، يناقش فيها الفرص الاستثمارية الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصقور والصيد والرحلات، وحاجة السوق لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى دور النادي في دعم الصناعات المتعلقة بالصقور والصيد والأنشطة البرية، والفعاليات الكبرى التي ينظمها النادي لخدمة قطاع الصقور والأنشطة البرية. ويتطلب التسجيل لحضور هذه اللقاءات الدخول من خلال الرابط التالي: https://monshaat.gov.sa/forms/%D9%8CWA . كما يتضمن أسبوع الأنشطة البرية لقاءات أخرى، منها لقاءات افتراضية (أونلاين)، حيث يقام لقاء "تجربة منشآت" يوم الأحد ويقدمها عادل السميح، أما يوم الاثنين فينظم ثلاثة لقاءات، أولها تجربة منشأة "وادي المغامرات" يقدمها فهد بن مقيل وعبدالمجيد السيف، والثاني يسلط الضوء على تجربة منشأة "نادي مهرة للفروسية" يقدمها خالد بقشان، فيما يناقش اللقاء الثالث تجربة منشأة "ڤيا ڤيراتا” ويقدمها حسن أبو هيلة، في الساعة 5 مساءً بمركز دعم المنشآت المدينة المنورة. ويُعقد يوم الثلاثاء لقاء حول تجربة منشأة "صاب للبنادق"، يقدمها محمد بن سعدى، ويوم الأربعاء يشهد لقاء حول تجربة منشآة يقدمها خالد بن مسلي القحطاني، ولقاء ثانٍ تعريفي حول اللوائح والتنظيمات والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج، تقدمه إيمان منصوري، فيما يشهد يوم الأربعاء لقاء حول تجربة منشأة تقدمها سلوى حمد القنيبط. وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم، ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.

بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.. "منشآت" ينظم أسبوعاً للأنشطة البرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-15 ينظم مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أسبوعاً للأنشطة البرية، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الحالي.



ويتضمن الأسبوع لقاءات وحوارات في كل من الرياض، وجدة والمدينة المنورة، يناقش فيها الفرص الاستثمارية الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصقور والصيد والرحلات، وحاجة السوق لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى دور النادي في دعم الصناعات المتعلقة بالصقور والصيد والأنشطة البرية، والفعاليات الكبرى التي ينظمها النادي لخدمة قطاع الصقور والأنشطة البرية.



ويتطلب التسجيل لحضور هذه اللقاءات الدخول من خلال الرابط التالي: https://monshaat.gov.sa/forms/%D9%8CWA.



كما يتضمن أسبوع الأنشطة البرية لقاءات أخرى، منها لقاءات افتراضية (أونلاين)، حيث يقام لقاء "تجربة منشآت" يوم الأحد ويقدمها عادل السميح، أما يوم الاثنين فينظم ثلاثة لقاءات، أولها تجربة منشأة "وادي المغامرات" يقدمها فهد بن مقيل وعبدالمجيد السيف، والثاني يسلط الضوء على تجربة منشأة "نادي مهرة للفروسية" يقدمها خالد بقشان، فيما يناقش اللقاء الثالث تجربة منشأة "ڤيا ڤيراتا” ويقدمها حسن أبو هيلة، في الساعة 5 مساءً بمركز دعم المنشآت المدينة المنورة.



ويُعقد يوم الثلاثاء لقاء حول تجربة منشأة "صاب للبنادق"، يقدمها محمد بن سعدى، ويوم الأربعاء يشهد لقاء حول تجربة منشآة يقدمها خالد بن مسلي القحطاني، ولقاء ثانٍ تعريفي حول اللوائح والتنظيمات والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج، تقدمه إيمان منصوري، فيما يشهد يوم الأربعاء لقاء حول تجربة منشأة تقدمها سلوى حمد القنيبط.



وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم، ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 11:36 PM

بالتعاون مع نادي الصقور السعودي.. "منشآت" ينظم أسبوعاً للأنشطة البرية يتضمن لقاءات وحوارات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة





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ينظم مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أسبوعاً للأنشطة البرية، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر الحالي.



ويتضمن الأسبوع لقاءات وحوارات في كل من الرياض، وجدة والمدينة المنورة، يناقش فيها الفرص الاستثمارية الواعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصقور والصيد والرحلات، وحاجة السوق لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى دور النادي في دعم الصناعات المتعلقة بالصقور والصيد والأنشطة البرية، والفعاليات الكبرى التي ينظمها النادي لخدمة قطاع الصقور والأنشطة البرية.



ويتطلب التسجيل لحضور هذه اللقاءات الدخول من خلال الرابط التالي: https://monshaat.gov.sa/forms/%D9%8CWA.



كما يتضمن أسبوع الأنشطة البرية لقاءات أخرى، منها لقاءات افتراضية (أونلاين)، حيث يقام لقاء "تجربة منشآت" يوم الأحد ويقدمها عادل السميح، أما يوم الاثنين فينظم ثلاثة لقاءات، أولها تجربة منشأة "وادي المغامرات" يقدمها فهد بن مقيل وعبدالمجيد السيف، والثاني يسلط الضوء على تجربة منشأة "نادي مهرة للفروسية" يقدمها خالد بقشان، فيما يناقش اللقاء الثالث تجربة منشأة "ڤيا ڤيراتا” ويقدمها حسن أبو هيلة، في الساعة 5 مساءً بمركز دعم المنشآت المدينة المنورة.



ويُعقد يوم الثلاثاء لقاء حول تجربة منشأة "صاب للبنادق"، يقدمها محمد بن سعدى، ويوم الأربعاء يشهد لقاء حول تجربة منشآة يقدمها خالد بن مسلي القحطاني، ولقاء ثانٍ تعريفي حول اللوائح والتنظيمات والمتطلبات لرياضة التسلق والهايكنج، تقدمه إيمان منصوري، فيما يشهد يوم الأربعاء لقاء حول تجربة منشأة تقدمها سلوى حمد القنيبط.



وتقدم مراكز دعم المنشآت العديد من الأنشطة المتخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم، ولتطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.