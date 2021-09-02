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البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط

مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودية وتدميرها لتلك الطائرة

أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي آثم يعكس تعنتاً وإصراراً واضحاً على انتهاك أراضي المملكة، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط
سبق

أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي آثم يعكس تعنتاً وإصراراً واضحاً على انتهاك أراضي المملكة، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
10:27 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي "طائرة مسيَّرة تجاه مدينة خميس مشيط

مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودية وتدميرها لتلك الطائرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي آثم يعكس تعنتاً وإصراراً واضحاً على انتهاك أراضي المملكة، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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