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بدء التسجيل في الدورة الـ8 لمهرجان أفلام السعودية

الفعاليات تتضمن استضافة شخصيات سينمائية عالمية

بدأت جمعية الثقافة والفنون في الدمام التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، التي تستمر حتى نهاية 31 مارس المقبل، من تنظيم الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وتتضمن فعاليات المهرجان، التي ستنطلق بمركز "إثراء" من الثاني إلى التاسع من يونيو المقبل؛ التنافس على ثلاث مسابقات هي مسابقة الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو غير المنفذ، إلى جانب تنظيم عدد من الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، واستضافة شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم.

ورحب المهرجان بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح للعرض ضمن البرامج، والمنافسة على جائزة الفيلم الخليجي التي تطلق لأول مرة في هذه الدورة.

ويعد المهرجان السينمائي الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008م، مواصلاً الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع إيجاد مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات السبعة الماضية 865 فيلما، و1043 سيناريو غير منفذ.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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بدء التسجيل في الدورة الـ8 لمهرجان أفلام السعودية
سبق

بدأت جمعية الثقافة والفنون في الدمام التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، التي تستمر حتى نهاية 31 مارس المقبل، من تنظيم الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وتتضمن فعاليات المهرجان، التي ستنطلق بمركز "إثراء" من الثاني إلى التاسع من يونيو المقبل؛ التنافس على ثلاث مسابقات هي مسابقة الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو غير المنفذ، إلى جانب تنظيم عدد من الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، واستضافة شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم.

ورحب المهرجان بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح للعرض ضمن البرامج، والمنافسة على جائزة الفيلم الخليجي التي تطلق لأول مرة في هذه الدورة.

ويعد المهرجان السينمائي الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008م، مواصلاً الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع إيجاد مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات السبعة الماضية 865 فيلما، و1043 سيناريو غير منفذ.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
03:59 PM

بدء التسجيل في الدورة الـ8 لمهرجان أفلام السعودية

الفعاليات تتضمن استضافة شخصيات سينمائية عالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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بدأت جمعية الثقافة والفنون في الدمام التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية، التي تستمر حتى نهاية 31 مارس المقبل، من تنظيم الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وتتضمن فعاليات المهرجان، التي ستنطلق بمركز "إثراء" من الثاني إلى التاسع من يونيو المقبل؛ التنافس على ثلاث مسابقات هي مسابقة الأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والسيناريو غير المنفذ، إلى جانب تنظيم عدد من الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، واستضافة شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم.

ورحب المهرجان بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح للعرض ضمن البرامج، والمنافسة على جائزة الفيلم الخليجي التي تطلق لأول مرة في هذه الدورة.

ويعد المهرجان السينمائي الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008م، مواصلاً الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع إيجاد مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات السبعة الماضية 865 فيلما، و1043 سيناريو غير منفذ.

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