#الإنذار_المبكر يستهل يومه بـ 10 تنبيهات .. #غيث تحزم أجواء المملكة بالهطولات

حالات مناخية متباينة تغلب عليها الأمطار وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم

تواصلت تنبيهات "الأرصاد"، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الحالة الماطرة "غيث"، ومع حالة التقلبات الجوية التي تعيشها أجواء المملكة حالياً؛ حيث أصدرت "الهيئة"، وعبر "الإنذار المبكر"، 10 تنبيهات لحالات مناخية متباينة تغلب عليها الهطولات، وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم.

مكة المكرّمة

كان لمكة المكرّمة نصيب الأسد من التنبيهات الصباحية؛ حيث صدر لها تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة مع رياح سطحية بدأت 8 صباحاً وتستمر للثالثة عصر اليوم، بالجموم والليث وبحرة وجدة وخليص، ثم صدر للمنطقة تنبيه آخر لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى 11 مساءً بالقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ.

كما صدر لمكة تنبيه ثالث، وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع تدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة وميسان.

الشرقية

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد، في حالة تستمر للثالثة عصر اليوم.

الرياض

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في الرؤية بالخرج والدلم والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح وشقراء تنتهي الثانية ظهراً.

القصيم

تنبيه لأمطار ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 10 مساءً بالأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

المدينة المنوّرة

تنبيه لأتربة مثارة وأمطار رعدية من 12 ظهراً إلى 9 مساءً بالحناكية والمدينة والمهد ووادي الفرع.

الباحة

تنبيه لأمطار رعدية مع رياح نشطة في حالة تبدأ 11 صباحاً وتنتهي 7 مساء اليوم بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة.

عسير

تنبيه لأمطار رعدية مع رياح نشطة في حالة تبدأ 11 صباحاً وتنتهي 7 مساء اليوم بأبها والبرك والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لأمطار رعدية مع رياح نشطة تستمر حتى 2 ظهراً في بيش وجازان وصبيا وفرسان.