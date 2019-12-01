"طيران أديل" يطلق أولى رحلاته من الطائف

لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية

أعلن "طيران أديل" أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، عن اكتمال افتتاح وجهاته الثلاثة التي أعلن عنها وهي: حائل، وينبع، والطائف، والتي تم تدشينها اليوم، وذلك بحضور مدير عام مطار الطائف الدولي عبدالرحمن الهاشمي، ورئيس عمليات المطارات بطيران أديل إياد جمل الليل، وعدد من مسؤولي المطار والقطاعات الحكومية والإعلاميين.

وأكد "جمل الليل" خلال كلمته الترحيبية في الحفل أن الوجهات الجديدة تهدف لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية، والتزاماً بوعد الشركة لتوفير رحلات إضافية أكثر ملاءمة ومرونة؛ ولمساعدة قاعدة عملائه المتنامية، وإعطائهم المزيد من الراحة في اختيار الرحلات التي تناسبهم بأسعار مخفضة على مدار اليوم.

وأوضح أن ذلك يأتي رغبةً من "طيران أديل" في تحديث شبكة رحلاته التي تضم اليوم، 11 مدينة داخلية هي: (الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم، وجازان، وأبها، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، وينبع، والطائف).

وبيّن "جمل الليل" أن "طيران أديل" من خلال تدشين محطة الطائف نجح اليوم، في تسيير 100 رحلة يومياً تربط كل الجهات الأربعة على خريطة المملكة برحلات جوية منتظمة، وهو ما يؤكد مدى اهتمام الشركة وحرصها الدائم على تقديم أفضل خدمات السفر الجوي المخفض لعملائنا الكرام في المملكة، داعياً الجميع إلى اغتنام فرصة الحصول على أقل الأسعار عند الحجز مبكراً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية وخوض تجربة سفر قيّمة وممتعة.