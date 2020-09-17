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معارك ضارية بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" .. ومقتل العشرات من الطرفين

تواصل مفاوضات السلام بين الجانبين

اندلعت معارك ضارية بين القوات الأفغانية وحركة طالبان أسفرت عن مقتل العشرات في منطقة مضطربة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم (الخميس)، فيما واصل المفاوضون من الجانبين محادثات السلام في قطر.

وبيّن المتحدث باسم حاكم ننغارهار عطاء الله خوغياني، أنّ الاشتباكات اندلعت ليلاً في ثلاث مقاطعات في ولاية ننغارهار بعدما هاجم مقاتلو طالبان عدة نقاط تفتيش للقوات الأفغانية والميليشيات الموالية للحكومة، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف أن 11 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان قتلوا في المعارك في منطقة حساراك، فيما قتل ثمانية من عناصر الميليشيات الموالية للحكومة.

وذكر "خوغياني" أنّ نحو 30 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم في الاشتباكات بينهم بعض الأجانب.

ولم تعلّق الحركة المتمردة على تفاصيل المعارك حتى الآن.

حركة طالبان

الرئيسية/ أخبار العالم

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معارك ضارية بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" .. ومقتل العشرات من الطرفين
سبق

اندلعت معارك ضارية بين القوات الأفغانية وحركة طالبان أسفرت عن مقتل العشرات في منطقة مضطربة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم (الخميس)، فيما واصل المفاوضون من الجانبين محادثات السلام في قطر.

وبيّن المتحدث باسم حاكم ننغارهار عطاء الله خوغياني، أنّ الاشتباكات اندلعت ليلاً في ثلاث مقاطعات في ولاية ننغارهار بعدما هاجم مقاتلو طالبان عدة نقاط تفتيش للقوات الأفغانية والميليشيات الموالية للحكومة، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف أن 11 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان قتلوا في المعارك في منطقة حساراك، فيما قتل ثمانية من عناصر الميليشيات الموالية للحكومة.

وذكر "خوغياني" أنّ نحو 30 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم في الاشتباكات بينهم بعض الأجانب.

ولم تعلّق الحركة المتمردة على تفاصيل المعارك حتى الآن.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
08:52 PM

معارك ضارية بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" .. ومقتل العشرات من الطرفين

تواصل مفاوضات السلام بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اندلعت معارك ضارية بين القوات الأفغانية وحركة طالبان أسفرت عن مقتل العشرات في منطقة مضطربة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم (الخميس)، فيما واصل المفاوضون من الجانبين محادثات السلام في قطر.

وبيّن المتحدث باسم حاكم ننغارهار عطاء الله خوغياني، أنّ الاشتباكات اندلعت ليلاً في ثلاث مقاطعات في ولاية ننغارهار بعدما هاجم مقاتلو طالبان عدة نقاط تفتيش للقوات الأفغانية والميليشيات الموالية للحكومة، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضاف أن 11 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان قتلوا في المعارك في منطقة حساراك، فيما قتل ثمانية من عناصر الميليشيات الموالية للحكومة.

وذكر "خوغياني" أنّ نحو 30 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم في الاشتباكات بينهم بعض الأجانب.

ولم تعلّق الحركة المتمردة على تفاصيل المعارك حتى الآن.

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