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أمير الجوف يوجّه بسرعة إنجاز ازدواج "طريق الوادي" بالقريات

وجّه بتذليل العقبات والتعديات التي تعترض مسار المشروع

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بسرعة إنجاز العمل على ازدواج (طريق الوادي) بمحافظة القريات، وتذليل العقبات التي تعترض مساره، ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق، وإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات، بالتعاون مع بلدية المحافظة، وإشراف رئيس لجنة التعديات بالمحافظة بإزالة مساحة 6000 متر مربع من التعديات التي تعترض إكمال المشروع بالطريق.

ونوّهت "محافظة القريات" بأنه سيتم إزالة ما تبقى منها لاحقاً بإذن الله، تمهيداً لاستكمال تنفيذ المشروع وإتمامه، وذلك في أسرع وقت ممكن، مقدمةً شكر محافظ القريات لجميع الجهات التي شاركت بتنفيذ المهمة، ومتمنياً لهم التوفيق.

الجوف القريات أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجّه بسرعة إنجاز ازدواج "طريق الوادي" بالقريات
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بسرعة إنجاز العمل على ازدواج (طريق الوادي) بمحافظة القريات، وتذليل العقبات التي تعترض مساره، ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق، وإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات، بالتعاون مع بلدية المحافظة، وإشراف رئيس لجنة التعديات بالمحافظة بإزالة مساحة 6000 متر مربع من التعديات التي تعترض إكمال المشروع بالطريق.

ونوّهت "محافظة القريات" بأنه سيتم إزالة ما تبقى منها لاحقاً بإذن الله، تمهيداً لاستكمال تنفيذ المشروع وإتمامه، وذلك في أسرع وقت ممكن، مقدمةً شكر محافظ القريات لجميع الجهات التي شاركت بتنفيذ المهمة، ومتمنياً لهم التوفيق.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:21 PM

أمير الجوف يوجّه بسرعة إنجاز ازدواج "طريق الوادي" بالقريات

وجّه بتذليل العقبات والتعديات التي تعترض مسار المشروع

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
2
946

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بسرعة إنجاز العمل على ازدواج (طريق الوادي) بمحافظة القريات، وتذليل العقبات التي تعترض مساره، ومنها التعديات الواقعة على حرم الطريق، وإزالة كافة التعديات التي تعترض المشروع.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات، بالتعاون مع بلدية المحافظة، وإشراف رئيس لجنة التعديات بالمحافظة بإزالة مساحة 6000 متر مربع من التعديات التي تعترض إكمال المشروع بالطريق.

ونوّهت "محافظة القريات" بأنه سيتم إزالة ما تبقى منها لاحقاً بإذن الله، تمهيداً لاستكمال تنفيذ المشروع وإتمامه، وذلك في أسرع وقت ممكن، مقدمةً شكر محافظ القريات لجميع الجهات التي شاركت بتنفيذ المهمة، ومتمنياً لهم التوفيق.

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