حذرت السفارة السعودية لدى واشنطن المواطنين السعوديين من منتحلي صفة موظفيها حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم. وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة على تويتر " تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم ".

سفارة المملكة في واشنطن تحذر السعوديين من منتحلي صفة موظفيها خالد علي سبق 2021-07-14 حذرت السفارة السعودية لدى واشنطن المواطنين السعوديين من منتحلي صفة موظفيها حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم.



وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة على تويتر " تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم ".

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 01:49 AM

اخر تعديل 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 10:19 AM

سفارة المملكة في واشنطن تحذر السعوديين من منتحلي صفة موظفيها شددت على عدم التعامل مع تلك الاتصالات وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم





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حذرت السفارة السعودية لدى واشنطن المواطنين السعوديين من منتحلي صفة موظفيها حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب واحتيال وسرقة أموال بغرض تقديم خدمات لهم.



وتفصيلاً، قال الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة على تويتر " تود السفارة إعادة التأكيد على المواطنين الكرام بالحذر من منتحلي صفة موظفيها، وتشدد على أهمية عدم التعامل مع مثل تلك الاتصالات أو الرسائل وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لهم ".