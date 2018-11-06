مع دخول فصل الشتاء.. هذه مواد غذائية تمنع زيادة الوزن

مع التقليل من اللحوم الحمراء والمصنعة والبطاطا المقلية

يحرص الكثيرون مع دخول فصل الشتاء على تجنب الأغذية التي تمنع زيادة الوزن وفي هذا الإطار اكتشف خبراء جمعية القلب الأمريكية بأن المكسرات تمنع زيادة الوزن وتحسن حالة القلب والأوعية الدموية.

جاء ذلك بعدما قامت المجموعة العلمية بتحليل بيانات عن الحالة الصحية لأكثر من 126 ألف رجل وامرأة لا يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا كل أربع سنوات يجيبون على استبيان الباحثين بشأن كمية المكسرات التي يتناولونها وعدد هذه المرات.

ووفقاً للبيانات فإن ما يقارب الـ 30 غراماً من المكسرات يومياً لن تسبب أي ضرر للجسم، بل على العكس، فإن ذلك يساعد في مكافحة السمنة.

إلى هذا، استنتج العلماء وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم أن تناول مثل هذه الكمية من المكسرات يومياً بدلاً من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبطاطا المقلية، ورقائق البطاطا (الشيبس) والحلويات يخفض من احتمال زيادة الوزن.