النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مواجهة العصر الثالثة .. تعرف على قائمة الهلال والنصر

أعلن مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الديربي عصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض (من الجولة المؤجلة الثامنة) .

وضمت تشكيلة الهلال الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي، متعب المفرج، جانغ، ياسر الشهراني

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا

خط الهجوم: جوميز

أما تشكيلة النصر فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى : وليد عبدالله

خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، تاليسكا

خط الهجوم : فينسينت أبوبكر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في مواجهة العصر الثالثة .. تعرف على قائمة الهلال والنصر
سبق

أعلن مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الديربي عصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض (من الجولة المؤجلة الثامنة) .

وضمت تشكيلة الهلال الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي، متعب المفرج، جانغ، ياسر الشهراني

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا

خط الهجوم: جوميز

أما تشكيلة النصر فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى : وليد عبدالله

خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، تاليسكا

خط الهجوم : فينسينت أبوبكر

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
03:15 PM

في مواجهة العصر الثالثة .. تعرف على قائمة الهلال والنصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,224

أعلن مدربا الهلال والنصر عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الديربي عصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض (من الجولة المؤجلة الثامنة) .

وضمت تشكيلة الهلال الأسماء التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي، متعب المفرج، جانغ، ياسر الشهراني

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا

خط الهجوم: جوميز

أما تشكيلة النصر فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى : وليد عبدالله

خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، تاليسكا

خط الهجوم : فينسينت أبوبكر

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,598
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,798
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة