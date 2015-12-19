"المؤتمر الدولي الأول للإبل" يناقش أهمية حليب الإبل واستخداماته الغذائية والطبية

تناول فوائده للكبار والصغار في ظل التغير المناخي العالمي

ناقش مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في جلسته الأولى التي أقيمت اليوم، أهمية منتجات حليب الإبل في ظل التغير المناخي العالمي، وفوائده للكبار والصغار، في الجزيرة العربية.

تناولت الجلسة التي شارك فيها كل من: الدكتور رازق كاكار من باكستان والدكتور سند السبيعي من المملكة، والدكتورة كرستينا أدمز والدكتور محمد أوهاج من السودان، أهمية إنتاج حليب الإبل وتحملها أقسى الظروف المناخية، إضافةً إلى دورها المهم في تخصيب التربة وتسميدها، وقدرتها على التخلص من بعض الحشرات في الصحراء، مما يكون له دور مؤثر على التوازن البيئي.

بدوره أكد الدكتور سند السبيعي خلال الجلسة، الفوائد الصحية لحليب الإبل، ومكانتها الخاصة عند سكان الصحراء كونها مصدرًا مهمًا لحياة الإنسان ومصدر قوته وبقائه، والخصائص العلاجية الطبية، ومحتويات حليب الإبل وتكوينه الغذائي من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان كفيتامين c، ويعزى ذلك إلى تناولها نباتات صحراوية متنوعة، إضافةً إلى فعالية حليب الإبل في علاج الكثير من الأمراض خصوصاً للأطفال بشكل كبير وهو ما أكده العديد من الباحثين.

من جانبها، تحدثت الكاتبة الأمريكية الدكتور كرستينا آدمز عن تجربتها وخبرتها في البحوث والمعلومات ذات الأهمية للاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، مستعرضةً تجربتها في معالجة ابنها الذي يعاني من التوحد بحليب الإبل، مشيرةً إلى أهمية مكونات حليب الإبل في النمو العقلي والجسمي للأطفال، وهو ما أكدته الدراسات العلمية التي اطلعت عليها في هذا المجال.

وبدوره، تحدث الأستاذ المشارك بجامعة بيشة الدكتور محمد أوهاج عن الاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، حيث أجريت العديد من البحوث العلمية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هناك 70% ممن استفاد من هذه الاستخدامات الطبية.