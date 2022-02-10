البحث عن مُعالج شَعبي دَقَّ رأس امرأةٍ حامل بمسمار لِتُنْجِبَ ذكرًا

تبحث الشرطة الباكستانية في منطقة بيشاور، عن معالج شعبي قام بدق مسمار في رأس امرأة حامل لكي تُنجب ذكرًا.

ونقلت تقارير باكستانية عن رئيس شرطة المنطقة، أن رجال الأمن يقومون بالبحث عن المعالج الشعبي الذي يقدم نفسه كمعالج روحاني؛ حيث يُتوقع أنه فَرّ من المنطقة بعد أن تم نقل المرأة إلى المستشفى.

وأشار بيان المستشفى إلى أن المسمار الذي تم دقه في مقدمة الرأس، اخترق جمجمة المرأة؛ لكن من حسن الحظ أنه لم يصل إلى مخها؛ مشيرًا إلى أن هناك بعض الأضرار في منطقة الرأس ويتم علاجها، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وقالت أسرة الزوجة خلال التحقيقات: إن الزوج يتحمل المسؤولية لتهديده لزوجته بالطلاق في حال إنجابها لأنثى؛ حيث إن لديهما ثلاث بنات.