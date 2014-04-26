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"الحكمي" ينجز أكبر دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم

تشمل جميع العلاجات الجينية المعتمدة في جميع الدول

‬ أعدّ الدكتور نبيل عبدالحفيظ الحكمي، من كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر وأشمل دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم، منذ اكتشاف العلاج الجيني في القرن الماضي (1988 -2020).

وشملت الدراسة التي حملت عنوان "عصر العلاج الجيني.. من تطوير العلاج ما قبل الدراسات السريرية إلى الدراسات السريرية والادوية الجينية المعتمدة"، أكثر من 46 ألف دراسة سريرية حول العالم.

وشارك في الدراسة، التي قادها الدكتور "الحكمي" ممثلاً لمركز التميز لبحوث الدواء والصناعات الدوائية في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز؛ الدكتور ديفيد كورييل من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور كوري بيركلند من كلية الصيدلة بجامعة كانسس الأمريكية.

وأوضح "الحكمي" أن هذه الدراسة التي استمرت عامًا ونصف العام تعدّ الأضخم والأشمل في تاريخ العلاج الجيني، والتي تشمل جميع العلاجات الجينية المعتمدة في جميع دول العالم منذ ظهور أول علاج جيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحكمي" ينجز أكبر دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم
سبق

‬ أعدّ الدكتور نبيل عبدالحفيظ الحكمي، من كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر وأشمل دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم، منذ اكتشاف العلاج الجيني في القرن الماضي (1988 -2020).

وشملت الدراسة التي حملت عنوان "عصر العلاج الجيني.. من تطوير العلاج ما قبل الدراسات السريرية إلى الدراسات السريرية والادوية الجينية المعتمدة"، أكثر من 46 ألف دراسة سريرية حول العالم.

وشارك في الدراسة، التي قادها الدكتور "الحكمي" ممثلاً لمركز التميز لبحوث الدواء والصناعات الدوائية في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز؛ الدكتور ديفيد كورييل من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور كوري بيركلند من كلية الصيدلة بجامعة كانسس الأمريكية.

وأوضح "الحكمي" أن هذه الدراسة التي استمرت عامًا ونصف العام تعدّ الأضخم والأشمل في تاريخ العلاج الجيني، والتي تشمل جميع العلاجات الجينية المعتمدة في جميع دول العالم منذ ظهور أول علاج جيني.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
02:47 PM

"الحكمي" ينجز أكبر دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم

تشمل جميع العلاجات الجينية المعتمدة في جميع الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ أعدّ الدكتور نبيل عبدالحفيظ الحكمي، من كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، أكبر وأشمل دراسة للعلاج الجيني على مستوى العالم، منذ اكتشاف العلاج الجيني في القرن الماضي (1988 -2020).

وشملت الدراسة التي حملت عنوان "عصر العلاج الجيني.. من تطوير العلاج ما قبل الدراسات السريرية إلى الدراسات السريرية والادوية الجينية المعتمدة"، أكثر من 46 ألف دراسة سريرية حول العالم.

وشارك في الدراسة، التي قادها الدكتور "الحكمي" ممثلاً لمركز التميز لبحوث الدواء والصناعات الدوائية في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز؛ الدكتور ديفيد كورييل من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور كوري بيركلند من كلية الصيدلة بجامعة كانسس الأمريكية.

وأوضح "الحكمي" أن هذه الدراسة التي استمرت عامًا ونصف العام تعدّ الأضخم والأشمل في تاريخ العلاج الجيني، والتي تشمل جميع العلاجات الجينية المعتمدة في جميع دول العالم منذ ظهور أول علاج جيني.

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