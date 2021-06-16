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شرطة عسير تضبط وافدَيْن مخالفَيْن بحوزتهما 618 قرصًا مخدرًا و9480 ريالاً

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.

وأوضح "الدباش" أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

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شرطة عسير تضبط وافدَيْن مخالفَيْن بحوزتهما 618 قرصًا مخدرًا و9480 ريالاً
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.

وأوضح "الدباش" أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
01:05 AM
اخر تعديل
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
07:29 AM

شرطة عسير تضبط وافدَيْن مخالفَيْن بحوزتهما 618 قرصًا مخدرًا و9480 ريالاً

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.

وأوضح "الدباش" أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما لفرع النيابة العامة.

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