شرطة عسير تضبط وافدَيْن مخالفَيْن بحوزتهما 618 قرصًا مخدرًا و9480 ريالاً

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما للنيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة بمحافظة محايل من ضَبْط وافدَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما (618) قرص إمفيتامين مخدرًا، ومبلغ مالي (9480) ريالاً.