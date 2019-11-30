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"أمير الرياض": ذكرى البيعة تحلّ علينا والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء

قال: نؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة التي لم تتوانَ في خدمة الوطن ومواطنيه

رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيّده الله- مقاليد الحكم.

وقال الأمير فيصل في تصريح له بهذه المناسبة: "تحلّ علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء، والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة، بفضلٍ من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام".

وأضاف أمير منطقة الرياض: "إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا -بإذن الله-".

وفي الختام: سأل الأمير فيصل اللهَ تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وسنده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقّق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتمكين.

أمير الرياض ذكرى البيعة الخامسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الرياض": ذكرى البيعة تحلّ علينا والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء
سبق

رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيّده الله- مقاليد الحكم.

وقال الأمير فيصل في تصريح له بهذه المناسبة: "تحلّ علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء، والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة، بفضلٍ من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام".

وأضاف أمير منطقة الرياض: "إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا -بإذن الله-".

وفي الختام: سأل الأمير فيصل اللهَ تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وسنده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقّق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتمكين.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:05 AM

"أمير الرياض": ذكرى البيعة تحلّ علينا والوطن يرفل بالنعم والأمن والرخاء

قال: نؤكد الولاء لهذه القيادة المباركة التي لم تتوانَ في خدمة الوطن ومواطنيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه -أيّده الله- مقاليد الحكم.

وقال الأمير فيصل في تصريح له بهذه المناسبة: "تحلّ علينا ذكرى البيعة الخامسة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء، والبناء بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة، بفضلٍ من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن الهمام".

وأضاف أمير منطقة الرياض: "إن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا -بإذن الله-".

وفي الختام: سأل الأمير فيصل اللهَ تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وسنده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقّق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتمكين.

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