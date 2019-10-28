النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رينارد يوافق على عودة لاعبي الهلال بعد مباراة أوزباكستان

وافق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزبكستان التي ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل في التصفيات الآسيوية المشتركة.


وقال حساب الأخضر عبر تويتر: "جاء قرار المدرب تقديراً لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر نفسه".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رينارد يوافق على عودة لاعبي الهلال بعد مباراة أوزباكستان
سبق

وافق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزبكستان التي ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل في التصفيات الآسيوية المشتركة.


وقال حساب الأخضر عبر تويتر: "جاء قرار المدرب تقديراً لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر نفسه".


28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:02 PM

رينارد يوافق على عودة لاعبي الهلال بعد مباراة أوزباكستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,410

وافق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزبكستان التي ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل في التصفيات الآسيوية المشتركة.


وقال حساب الأخضر عبر تويتر: "جاء قرار المدرب تقديراً لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر نفسه".


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,710
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,165
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,328

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة