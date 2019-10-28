رينارد يوافق على عودة لاعبي الهلال بعد مباراة أوزباكستان

وافق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاثنين، على الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال بالسماح للاعبي الفريق بالعودة إلى ناديهم بعد نهاية مباراة الأخضر أمام أوزبكستان التي ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل في التصفيات الآسيوية المشتركة.



وقال حساب الأخضر عبر تويتر: "جاء قرار المدرب تقديراً لمهمة الفريق الوطنية التي سيخوضها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع فريقي الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 24 من الشهر نفسه".



