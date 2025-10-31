بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير

كان يسير بسرعة ويقترب من إحدى السيارات بشكل يوحي أنه سيصطدم به

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدسة صاحب مركبة من نوع وانيت لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد مخالفته لأنظمة السير.

وتفصيلاً، كان قائد المركبة المخالف يسير بسرعة ويتعمد الاقتراب بشكل كبير من المركبة التي أمامه بشكل يوحي لقائد المركبة أنه سيصطدم به من الخلف مما يتسبب بارتباك لمرتادي الطريق.

وتفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبق" وتم ضبط قائد المركبة وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

يذكر أن أنظمة المرور تمنع القيادة بهذه الطريقة وتطالب بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق تجنباً لمفاجآت الطريق .