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بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير

كان يسير بسرعة ويقترب من إحدى السيارات بشكل يوحي أنه سيصطدم به

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدسة صاحب مركبة من نوع وانيت لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد مخالفته لأنظمة السير.

وتفصيلاً، كان قائد المركبة المخالف يسير بسرعة ويتعمد الاقتراب بشكل كبير من المركبة التي أمامه بشكل يوحي لقائد المركبة أنه سيصطدم به من الخلف مما يتسبب بارتباك لمرتادي الطريق.

وتفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبق" وتم ضبط قائد المركبة وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

يذكر أن أنظمة المرور تمنع القيادة بهذه الطريقة وتطالب بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق تجنباً لمفاجآت الطريق .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير
سبق

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدسة صاحب مركبة من نوع وانيت لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد مخالفته لأنظمة السير.

وتفصيلاً، كان قائد المركبة المخالف يسير بسرعة ويتعمد الاقتراب بشكل كبير من المركبة التي أمامه بشكل يوحي لقائد المركبة أنه سيصطدم به من الخلف مما يتسبب بارتباك لمرتادي الطريق.

وتفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبق" وتم ضبط قائد المركبة وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

يذكر أن أنظمة المرور تمنع القيادة بهذه الطريقة وتطالب بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق تجنباً لمفاجآت الطريق .

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
10:11 PM

بعد مقطع فيديو له .. "مرور مكة" يضبط قائد مركبة مخالفاً لأنظمة السير

كان يسير بسرعة ويقترب من إحدى السيارات بشكل يوحي أنه سيصطدم به

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,224

أحالت إدارة مرور العاصمة المقدسة صاحب مركبة من نوع وانيت لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد مخالفته لأنظمة السير.

وتفصيلاً، كان قائد المركبة المخالف يسير بسرعة ويتعمد الاقتراب بشكل كبير من المركبة التي أمامه بشكل يوحي لقائد المركبة أنه سيصطدم به من الخلف مما يتسبب بارتباك لمرتادي الطريق.

وتفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع الفيديو الذي حصلت عليه "سبق" وتم ضبط قائد المركبة وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

يذكر أن أنظمة المرور تمنع القيادة بهذه الطريقة وتطالب بترك مسافة كافية بين المركبات على الطرق تجنباً لمفاجآت الطريق .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
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