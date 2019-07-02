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سفارة المملكة بتركيا تحذر من عمليات نشل وسرقة يتعرض لها المواطنون السعوديون

طالبتهم بالمحافظة على جوازات سفرهم ومقتنياتهم والحذر في الأماكن المزدحمة

حذرت السفارة السعودية في جمهورية تركيا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية تعرض لها مواطنون ومواطنات.

وفي التفاصيل، جاء ذلك التحذير بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.


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سفارة المملكة بتركيا تحذر من عمليات نشل وسرقة يتعرض لها المواطنون السعوديون
سبق

حذرت السفارة السعودية في جمهورية تركيا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية تعرض لها مواطنون ومواطنات.

وفي التفاصيل، جاء ذلك التحذير بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.


02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:11 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:20 PM

سفارة المملكة بتركيا تحذر من عمليات نشل وسرقة يتعرض لها المواطنون السعوديون

طالبتهم بالمحافظة على جوازات سفرهم ومقتنياتهم والحذر في الأماكن المزدحمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
11,039

حذرت السفارة السعودية في جمهورية تركيا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية تعرض لها مواطنون ومواطنات.

وفي التفاصيل، جاء ذلك التحذير بعد تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قِبل أشخاص مجهولين.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.


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