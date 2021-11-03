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يسير في الاتجاه الصحيح  .. "الأهلي" يزيد جراح "الباطن" بهدف نيران صديقة

زاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من جراح الباطن عقب التغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.

هدف النادي الأهلي جاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة في شوطها الثاني عن طريق مدافع الباطن ماوريسيو أنطونيو بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 15 فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 9.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يسير في الاتجاه الصحيح  .. "الأهلي" يزيد جراح "الباطن" بهدف نيران صديقة
سبق

زاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من جراح الباطن عقب التغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.

هدف النادي الأهلي جاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة في شوطها الثاني عن طريق مدافع الباطن ماوريسيو أنطونيو بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 15 فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 9.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:55 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:30 PM

يسير في الاتجاه الصحيح  .. "الأهلي" يزيد جراح "الباطن" بهدف نيران صديقة

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
1,550

زاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من جراح الباطن عقب التغلب عليه في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.

هدف النادي الأهلي جاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة في شوطها الثاني عن طريق مدافع الباطن ماوريسيو أنطونيو بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 15 فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 9.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
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