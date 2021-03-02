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بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

شدَّدت على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن وبناء سلام دائم

دانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وتضرُّر الأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، وبناء سلام دائم، يوفر الأمن للمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان
سبق

دانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وتضرُّر الأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، وبناء سلام دائم، يوفر الأمن للمملكة العربية السعودية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:07 PM

بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على جازان

شدَّدت على ضرورة إنهاء الصراع في اليمن وبناء سلام دائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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دانت المملكة المتحدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان؛ ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وتضرُّر الأعيان المدنية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم أن المملكة المتحدة ملتزمة بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، وبناء سلام دائم، يوفر الأمن للمملكة العربية السعودية.

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