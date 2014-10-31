النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. "السيسي" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم

تتضمن 10 کلیات وتستوعب 30 ألف طالب ضمن مشروع تنمية سيناء

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر.

وتتضمن الجامعة وفق روسيا اليوم إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكلٍّ من: مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًّا وأكاديميًّا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة؛ حيث تتضمّن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر.. "السيسي" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم
سبق

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر.

وتتضمن الجامعة وفق روسيا اليوم إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكلٍّ من: مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًّا وأكاديميًّا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة؛ حيث تتضمّن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
11:06 AM

مصر.. "السيسي" يفتتح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ اليوم

تتضمن 10 کلیات وتستوعب 30 ألف طالب ضمن مشروع تنمية سيناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,784

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، وعددًا من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر.

وتتضمن الجامعة وفق روسيا اليوم إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة، بكلٍّ من: مدينة الطور، مدينة رأس سدر، ومدينة شرم الشيخ، بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوي الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًّا وأكاديميًّا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة؛ حيث تتضمّن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,390
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,698
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,855

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة