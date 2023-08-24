النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان

ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.

بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.

بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:09 PM

الاتحاد يمطر شباك الرائد بثلاثية في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
12
2,755

ضمن انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تغلَّب فريق الاتحاد على ضيفه الرائد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحقق ثلاثية الاتحاد بريوفيتش عند الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها في الناحية اليسرى لحارس المرمى. وأضاف رومارينهو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني إثر تمريرة عكسية من الطرف الأيمن وأسكن الكرة في الشباك. وحقق رومارينهو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ96 إثر تمريرة من هارون كمارا.

بينما حقق هدف الرائد الوحيد اللاعب محمد السهلي عند الدقيقة الـ30 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة عكسية من الطرف الأيمن، أسكن من خلالها الكرة في شباك فواز القرني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,296
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,040
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,010
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,219

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة