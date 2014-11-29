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"الصحة": تسجيل 217 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة

"العبدالعالي": استقرار عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة
سبق

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:58 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:57 PM

"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة

"العبدالعالي": استقرار عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,303

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

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