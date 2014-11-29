وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-29 كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية. وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي. وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 03:58 PM

اخر تعديل 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 04:57 PM

"الصحة": آلية جديدة للإعلان عن إصابات #كورونا في المملكة "العبدالعالي": استقرار عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي





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كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستعتمد آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأكد خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة استقرار عدد الإصابات بفيروس #كورونا خلال الأسبوع الماضي موضحا ان هناك تذبذب عدد إصابات “كورونا” في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وكاشفاً أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.