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وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات

ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:40 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني ويستعرض سبل تعزيز العلاقات

ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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