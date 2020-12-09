النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورَّطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أربعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم بارتكاب عدد من عمليات النشل في أماكن الازدحام، إضافة لعمليتَي سرقة من المنازل.

وقُدرت الأموال التي استولى عليها الجناة بنحو (272.250) ريالاً. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورَّطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أربعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم بارتكاب عدد من عمليات النشل في أماكن الازدحام، إضافة لعمليتَي سرقة من المنازل.

وقُدرت الأموال التي استولى عليها الجناة بنحو (272.250) ريالاً. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:56 PM

شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورَّطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
383

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أربعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم بارتكاب عدد من عمليات النشل في أماكن الازدحام، إضافة لعمليتَي سرقة من المنازل.

وقُدرت الأموال التي استولى عليها الجناة بنحو (272.250) ريالاً. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,471
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,470
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,354
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,916

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة