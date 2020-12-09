شرطة المدينة: القبض على أربعة أشخاص تورَّطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على أربعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ وذلك إثر تورُّطهم بارتكاب عدد من عمليات النشل في أماكن الازدحام، إضافة لعمليتَي سرقة من المنازل.

وقُدرت الأموال التي استولى عليها الجناة بنحو (272.250) ريالاً. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.