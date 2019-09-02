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"بلدي جدة" يقف على عوائق تنفيذ الدائري الثاني بطول 113 كم

عقارات وأبراج ضغط عالٍ.. ومداخلة عن خطورة العبوات البلاستيكية

اطلع المجلس البلدي بجدة على أبرز العوائق التي تعترض تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة بطول (113) كيلو مترًا، من خلال العرض الذي قدمه المهندس عمر الحارثي من فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وأبرز العوائق التي تواجه الوزارة في تنفيذ الطريق الدائري الثاني بجدة.

وكانت أبرز العقبات وجود 255 عقارًا تعيق التنفيذ تم إزالة 191 عقارًا منها وتبقي 64 عقارًا، وكذلك عدد من أعمدة الكهرباء وعدد من أبراج الضغط العالي.

وأكد رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي خلال جلسة المجلس السابعة والخمسين أنه سيجري العمل على دعم المشروع لدى الوزارة.

وأشار المحمدي إلى أن الجلسة شهدت عرضًا مرئيًا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء حول خطورة العبوات البلاستيكية واستخداماتها في حفظ الأطعمة وأكياس البولي إثلين وتداولها في تسويق المواد الغذائية، وكذلك مصانع التلوين وإعادة التدوير، حيث طالب أعضاء المجلس بحملات إعلامية توعوية للمستهلك وتعريفه باستخدامات هذه المواد والمخاطر إن وجدت، والتأكيد على التعريف بالرموز الموجودة على العبوات البلاستيكية وماهية الاستخدامات.

وأضاف المحمدي أن الهدف هو سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقترحاً أن يكون هنالك ممثل من المجلس البلدي لحضور لقاءات وورش العمل التي تقيمها هيئة الدواء والغذاء، وكذلك التنسيق مع الأمانة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز والبسطات لمنع الممارسات الخاطئة.

وبين أن الجلسة تضمنت مناقشة تقرير لجنة البلديات الفرعية بالمجلس الذي قدمه عضو المجلس صالح العمري حول المسالخ خلال عيد الأضحى الفائت، وما تم رصده خلال تلك الفترة، مضيفًا أن المجلس أشاد بالجهود المبذولة والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة من قبل إدارة أسواق النفع العام والمسالخ الساعية إلى التطوير المستمر وضرورة استحداث مسالخ موسمية ومتنقلة خلال مواسم الأعياد.

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"بلدي جدة" يقف على عوائق تنفيذ الدائري الثاني بطول 113 كم
سبق

اطلع المجلس البلدي بجدة على أبرز العوائق التي تعترض تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة بطول (113) كيلو مترًا، من خلال العرض الذي قدمه المهندس عمر الحارثي من فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وأبرز العوائق التي تواجه الوزارة في تنفيذ الطريق الدائري الثاني بجدة.

وكانت أبرز العقبات وجود 255 عقارًا تعيق التنفيذ تم إزالة 191 عقارًا منها وتبقي 64 عقارًا، وكذلك عدد من أعمدة الكهرباء وعدد من أبراج الضغط العالي.

وأكد رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي خلال جلسة المجلس السابعة والخمسين أنه سيجري العمل على دعم المشروع لدى الوزارة.

وأشار المحمدي إلى أن الجلسة شهدت عرضًا مرئيًا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء حول خطورة العبوات البلاستيكية واستخداماتها في حفظ الأطعمة وأكياس البولي إثلين وتداولها في تسويق المواد الغذائية، وكذلك مصانع التلوين وإعادة التدوير، حيث طالب أعضاء المجلس بحملات إعلامية توعوية للمستهلك وتعريفه باستخدامات هذه المواد والمخاطر إن وجدت، والتأكيد على التعريف بالرموز الموجودة على العبوات البلاستيكية وماهية الاستخدامات.

وأضاف المحمدي أن الهدف هو سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقترحاً أن يكون هنالك ممثل من المجلس البلدي لحضور لقاءات وورش العمل التي تقيمها هيئة الدواء والغذاء، وكذلك التنسيق مع الأمانة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز والبسطات لمنع الممارسات الخاطئة.

وبين أن الجلسة تضمنت مناقشة تقرير لجنة البلديات الفرعية بالمجلس الذي قدمه عضو المجلس صالح العمري حول المسالخ خلال عيد الأضحى الفائت، وما تم رصده خلال تلك الفترة، مضيفًا أن المجلس أشاد بالجهود المبذولة والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة من قبل إدارة أسواق النفع العام والمسالخ الساعية إلى التطوير المستمر وضرورة استحداث مسالخ موسمية ومتنقلة خلال مواسم الأعياد.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:58 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
05:38 PM

"بلدي جدة" يقف على عوائق تنفيذ الدائري الثاني بطول 113 كم

عقارات وأبراج ضغط عالٍ.. ومداخلة عن خطورة العبوات البلاستيكية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,034

اطلع المجلس البلدي بجدة على أبرز العوائق التي تعترض تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة بطول (113) كيلو مترًا، من خلال العرض الذي قدمه المهندس عمر الحارثي من فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وأبرز العوائق التي تواجه الوزارة في تنفيذ الطريق الدائري الثاني بجدة.

وكانت أبرز العقبات وجود 255 عقارًا تعيق التنفيذ تم إزالة 191 عقارًا منها وتبقي 64 عقارًا، وكذلك عدد من أعمدة الكهرباء وعدد من أبراج الضغط العالي.

وأكد رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي خلال جلسة المجلس السابعة والخمسين أنه سيجري العمل على دعم المشروع لدى الوزارة.

وأشار المحمدي إلى أن الجلسة شهدت عرضًا مرئيًا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء حول خطورة العبوات البلاستيكية واستخداماتها في حفظ الأطعمة وأكياس البولي إثلين وتداولها في تسويق المواد الغذائية، وكذلك مصانع التلوين وإعادة التدوير، حيث طالب أعضاء المجلس بحملات إعلامية توعوية للمستهلك وتعريفه باستخدامات هذه المواد والمخاطر إن وجدت، والتأكيد على التعريف بالرموز الموجودة على العبوات البلاستيكية وماهية الاستخدامات.

وأضاف المحمدي أن الهدف هو سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مقترحاً أن يكون هنالك ممثل من المجلس البلدي لحضور لقاءات وورش العمل التي تقيمها هيئة الدواء والغذاء، وكذلك التنسيق مع الأمانة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز والبسطات لمنع الممارسات الخاطئة.

وبين أن الجلسة تضمنت مناقشة تقرير لجنة البلديات الفرعية بالمجلس الذي قدمه عضو المجلس صالح العمري حول المسالخ خلال عيد الأضحى الفائت، وما تم رصده خلال تلك الفترة، مضيفًا أن المجلس أشاد بالجهود المبذولة والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة من قبل إدارة أسواق النفع العام والمسالخ الساعية إلى التطوير المستمر وضرورة استحداث مسالخ موسمية ومتنقلة خلال مواسم الأعياد.

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