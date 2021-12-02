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"الفيصل" يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية للدورة الانتخابية 2021 - 2024

برئاسة عبد الله بن فهد

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وعضوية كل من: الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، الفارس الأولمبي كمال باحمدان، وناصر الفوزان، وممثل للجنة اللاعبين سيتم انتخابه لاحقًا.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته الكريمة واهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات الاتحاد السعودي للفروسية، وحرصه على تقديم كل ما يخدم الفروسية السعودية واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

 ويسعى رئيس الاتحاد إلى العمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد لمواصلة الإنجازات التي تحققت للفروسية السعودية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في رياضة الفروسية على جميع الأصعدة التي تكفل النجاح للفروسية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية للدورة الانتخابية 2021 - 2024
سبق

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وعضوية كل من: الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، الفارس الأولمبي كمال باحمدان، وناصر الفوزان، وممثل للجنة اللاعبين سيتم انتخابه لاحقًا.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته الكريمة واهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات الاتحاد السعودي للفروسية، وحرصه على تقديم كل ما يخدم الفروسية السعودية واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

 ويسعى رئيس الاتحاد إلى العمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد لمواصلة الإنجازات التي تحققت للفروسية السعودية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في رياضة الفروسية على جميع الأصعدة التي تكفل النجاح للفروسية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030م.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:15 PM

"الفيصل" يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية للدورة الانتخابية 2021 - 2024

برئاسة عبد الله بن فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية برئاسة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وعضوية كل من: الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، الفارس الأولمبي كمال باحمدان، وناصر الفوزان، وممثل للجنة اللاعبين سيتم انتخابه لاحقًا.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد عن شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته الكريمة واهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات الاتحاد السعودي للفروسية، وحرصه على تقديم كل ما يخدم الفروسية السعودية واستمرارية إنجازاتها في المحافل الدولية ووضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة.

 ويسعى رئيس الاتحاد إلى العمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد لمواصلة الإنجازات التي تحققت للفروسية السعودية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشكل نقلة نوعية في رياضة الفروسية على جميع الأصعدة التي تكفل النجاح للفروسية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030م.

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