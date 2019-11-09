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البحرين.. الإطاحة بعناصر إرهابية خططت للإضرار بأمن البلاد

مرتبطون بالخارج وتستكمل الإجراءات القانونية بشأنهم

في عملية أمنية استباقية، قبضت السلطات البحرينية على عدد من العناصر المرتبطة بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اليوم (السبت).

وأوضح المدير العام أن العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

البحرين عناصر إرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين.. الإطاحة بعناصر إرهابية خططت للإضرار بأمن البلاد
سبق

في عملية أمنية استباقية، قبضت السلطات البحرينية على عدد من العناصر المرتبطة بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اليوم (السبت).

وأوضح المدير العام أن العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:16 PM

البحرين.. الإطاحة بعناصر إرهابية خططت للإضرار بأمن البلاد

مرتبطون بالخارج وتستكمل الإجراءات القانونية بشأنهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في عملية أمنية استباقية، قبضت السلطات البحرينية على عدد من العناصر المرتبطة بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اليوم (السبت).

وأوضح المدير العام أن العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

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