"الشرافا": إقامة مهرجان الإبل برماح يدعم الحركة التنموية والاقتصادية بالمحافظة

قال إن ذلك جعلنا محط أنظار وسائل الإعلام وجذب الكثير من المهتمين بالتراث

أعرب محافظ رماح، عبد الله بن محمد الشرافا، عن سعادته الكبيرة بإقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الخامسة في المحافظة.

وتفصيلاً، قال "الشرافا": نسعد بهذا المهرجان الكبير في كل عام، ونتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – بالموافقة على أن تكون محافظة رماح موقعًا للمهرجان.

وأضاف: اختيار محافظة رماح لإقامته جعل منها محط أنظار العديد من وسائل الإعلام، وجذب الكثير من المهتمين بالتراث وكان له الأثر في دعم الحركة التنموية والاقتصادية تمشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والذي يُوجه بتحقيقه في هذه المحافظة كل من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة رياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والشكر أيضًا موصول للقائمين على تنظيمه وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين.