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"مهرجان الصقور" يتوج الفائزين بـ3 أشواط في يومه السابع

ضمن مسابقة الدعو "الملواح" 400 متر

توَّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط التي أُقيمت اليوم السبت ضمن مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر.

وخُصص اليوم السابع من المسابقة لإجراء ثلاثة أشواط، منها شوطان لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين، وشوط ثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين، وكانت الأفضلية فيها للصقر (ليون) بوصفه أسرع صقر؛ قطع أربعمائة متر في سباقات اليوم.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من الشوط الأول لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين على التوالي: للصقر (ليون) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 18.210 ثانية، والصقر (آر ون) للصقار مصعب بن أحمد بن مطلق الدعيج بزمن 18.274 ثانية، والصقر (رياض) للصقار شايم ناصر محمد الغثياني المري بزمن 18.529 ثانية.

فيما جاءت نتائج الشوط الثاني للفئة نفسها بحصول الصقر (جساس) للصقار حمد بن ناصر الغثياني المري على المركز الأول بزمن 18.750 ثانية، وحل ثانيًا الصقر (شعاق) للصقار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني بزمن 18.852 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (مبروك) للصقار ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي بمدة 18.988 ثانية.

وشهد الشوط الثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين وجود أمطار خفيفة، ساعدت في انتزاع الصقر الأقوى والأجدر المركز الأول في الشوط؛ إذ جاء أولاً الصقر (حوران) للصقار محمد جابر المري بزمن 19.624 ثانية، يليه في المركز الثاني الصقر (لوهان) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 20.270 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (علم) للصقار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيقي بزمن 20.618 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح فإن المهرجان يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مهرجان الصقور" يتوج الفائزين بـ3 أشواط في يومه السابع
سبق

توَّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط التي أُقيمت اليوم السبت ضمن مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر.

وخُصص اليوم السابع من المسابقة لإجراء ثلاثة أشواط، منها شوطان لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين، وشوط ثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين، وكانت الأفضلية فيها للصقر (ليون) بوصفه أسرع صقر؛ قطع أربعمائة متر في سباقات اليوم.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من الشوط الأول لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين على التوالي: للصقر (ليون) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 18.210 ثانية، والصقر (آر ون) للصقار مصعب بن أحمد بن مطلق الدعيج بزمن 18.274 ثانية، والصقر (رياض) للصقار شايم ناصر محمد الغثياني المري بزمن 18.529 ثانية.

فيما جاءت نتائج الشوط الثاني للفئة نفسها بحصول الصقر (جساس) للصقار حمد بن ناصر الغثياني المري على المركز الأول بزمن 18.750 ثانية، وحل ثانيًا الصقر (شعاق) للصقار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني بزمن 18.852 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (مبروك) للصقار ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي بمدة 18.988 ثانية.

وشهد الشوط الثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين وجود أمطار خفيفة، ساعدت في انتزاع الصقر الأقوى والأجدر المركز الأول في الشوط؛ إذ جاء أولاً الصقر (حوران) للصقار محمد جابر المري بزمن 19.624 ثانية، يليه في المركز الثاني الصقر (لوهان) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 20.270 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (علم) للصقار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيقي بزمن 20.618 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح فإن المهرجان يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
08:26 PM

"مهرجان الصقور" يتوج الفائزين بـ3 أشواط في يومه السابع

ضمن مسابقة الدعو "الملواح" 400 متر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توَّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط التي أُقيمت اليوم السبت ضمن مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر.

وخُصص اليوم السابع من المسابقة لإجراء ثلاثة أشواط، منها شوطان لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين، وشوط ثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين، وكانت الأفضلية فيها للصقر (ليون) بوصفه أسرع صقر؛ قطع أربعمائة متر في سباقات اليوم.

وجاءت المراكز الثلاثة الأولى من الشوط الأول لفئة حر فرخ للمُلاك السعوديين على التوالي: للصقر (ليون) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 18.210 ثانية، والصقر (آر ون) للصقار مصعب بن أحمد بن مطلق الدعيج بزمن 18.274 ثانية، والصقر (رياض) للصقار شايم ناصر محمد الغثياني المري بزمن 18.529 ثانية.

فيما جاءت نتائج الشوط الثاني للفئة نفسها بحصول الصقر (جساس) للصقار حمد بن ناصر الغثياني المري على المركز الأول بزمن 18.750 ثانية، وحل ثانيًا الصقر (شعاق) للصقار عبدالرحمن ماجد عبدالله العاصمي القحطاني بزمن 18.852 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (مبروك) للصقار ياسر بن شعيب بن هلال العصيمي العتيبي بمدة 18.988 ثانية.

وشهد الشوط الثالث لفئة حر قرناس للمُلاك السعوديين وجود أمطار خفيفة، ساعدت في انتزاع الصقر الأقوى والأجدر المركز الأول في الشوط؛ إذ جاء أولاً الصقر (حوران) للصقار محمد جابر المري بزمن 19.624 ثانية، يليه في المركز الثاني الصقر (لوهان) للصقار محمد بن عايض بن علي الغيثات المري بزمن 20.270 ثانية، وفي المركز الثالث الصقر (علم) للصقار سلطان بن عبدالرحمن بن مصبح الربيعان الفهيقي بزمن 20.618 ثانية.

ووفقًا لنظام مسابقة الملواح فإن المهرجان يكرم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى جوائز مالية، ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى الأشواط النهائية ضمن كأس الملك عبدالعزيز.

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