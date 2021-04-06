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شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

في تفاعل مع ما نشرته "سبق" عن قصة نجاحه في إنتاج الفراولة بتيماء

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة"، استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، المواطن مصنت سرور الشراري.

وأشاد أمير تبوك بالمواطن "الشراري" ومشروعه الملهم، مؤكداً أنه نموذج مثالي وفخر للوطن، كما قدّم له دعماً مالياً تشجيعاً له على الاستمرار في مسيرته.

من جانبه، عبَّر "الشراري"؛ عن سعادته بهذا الدعم من أمير تبوك، مشيراً إلى أنه ليس بمستغرب، وهذا ديدنه وديدن القيادة لتشجيع المواطنين والوقوف بجانبهم دائماً.

وأكّد "الشراري"؛ أن جائزة الأمير للمزرعة النموذجية دفعته ومَن مثله من المزارعين، إلى الإبداع والإنتاج بما يخدم المحافظة.

يُذكر أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسعة وعشرين عاماً، بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأصبحت الجائزة هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس في نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً
سبق

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة"، استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، المواطن مصنت سرور الشراري.

وأشاد أمير تبوك بالمواطن "الشراري" ومشروعه الملهم، مؤكداً أنه نموذج مثالي وفخر للوطن، كما قدّم له دعماً مالياً تشجيعاً له على الاستمرار في مسيرته.

من جانبه، عبَّر "الشراري"؛ عن سعادته بهذا الدعم من أمير تبوك، مشيراً إلى أنه ليس بمستغرب، وهذا ديدنه وديدن القيادة لتشجيع المواطنين والوقوف بجانبهم دائماً.

وأكّد "الشراري"؛ أن جائزة الأمير للمزرعة النموذجية دفعته ومَن مثله من المزارعين، إلى الإبداع والإنتاج بما يخدم المحافظة.

يُذكر أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسعة وعشرين عاماً، بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأصبحت الجائزة هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس في نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:01 AM

شاهد.. أمير تبوك يستقبل "الشراري" صاحب مزرعة الفراولة ويدعمه مادياً

في تفاعل مع ما نشرته "سبق" عن قصة نجاحه في إنتاج الفراولة بتيماء

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بدر الجبل - تبوك
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تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "قصة نجاح مواطن بتيماء في زراعة وإنتاج الفراولة"، استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، المواطن مصنت سرور الشراري.

وأشاد أمير تبوك بالمواطن "الشراري" ومشروعه الملهم، مؤكداً أنه نموذج مثالي وفخر للوطن، كما قدّم له دعماً مالياً تشجيعاً له على الاستمرار في مسيرته.

من جانبه، عبَّر "الشراري"؛ عن سعادته بهذا الدعم من أمير تبوك، مشيراً إلى أنه ليس بمستغرب، وهذا ديدنه وديدن القيادة لتشجيع المواطنين والوقوف بجانبهم دائماً.

وأكّد "الشراري"؛ أن جائزة الأمير للمزرعة النموذجية دفعته ومَن مثله من المزارعين، إلى الإبداع والإنتاج بما يخدم المحافظة.

يُذكر أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسعة وعشرين عاماً، بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأصبحت الجائزة هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس في نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة.

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