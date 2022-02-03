سعودي يوفر منصة آمنة لعرض التذاكر ومحاربة السوق السوداء

وفّر الشاب "عبدالله الجاسم" الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غرينتا هب"، منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بتبادل إعادة بيع تذاكر الفعاليّات الرياضية والترفيهية والحفلات، والتأكد من صلاحيتها ومحاربة السوق السوداء.



وقال "الجاسم" لـ"سبق": "عندنا هدف كبير جدًا أن هذا التطبيق يساعد بوجود الفعاليّات الرياضية والترفيهية بصورة كبيرة جدًا في المملكة بالحصول على تجربة آمنة، سواء للأشخاص الموجودين داخل المملكة، أو حتى السائحين القادمين من الخارج، بحيث إننا نضمن عملية تبادل التذاكر بين الطرفين وإعادة بيعها، ونتأكد أنها تذكرة صالحة لإعادة الاستخدام، ونحجز المبلغ عندنا حتى نهاية الفعاليّة فنضمن تجربة آمنة لأي شخص أحب أن يحضر فعاليّة".



وأضاف: "اليوم عندك تذكرة إضافية لا تحتاج إليها، مثلاً لو حصل لك ظرف أو جاء سفر مفاجئ أو عمل أو أيًا كان.. باختصار تستطيع الدخول على التطبيق وتبيعها، أو قررت أن تحضر حفلة أو مباراة موعدها غدًا، والتذاكر مطروحة منذ شهر، ومبيعة بالكامل، فبدلاً من أن تشتريها من أشخاص مجهولين غير معروفين، تستطيع شراءها من منصة آمنة موجودة ومعتمدة".



وتابع: "من مميزات "غرينتا هب" أنه في حال اشتريت تذكرتين، ولكن أنتم أربعة، وفجأة جاء اثنان آخران، وقالوا: نرغب الحضور معكم، فتقدر تأخذ التذكرة وتبيعها وتشتري أربع تذاكر ثانية، أو اشتريت تذكرتين خلف المرمى، وتحب أن تحضر في الواجهة فتبيعها هنا، فنحن نسمح بإعادة البيع والتبادل بطريقة آمنة".



وبسؤال "الجاسم": "هل هناك فرق في السعر في حال تم شراؤها قبل المناسبة بوقت كافٍ أو وقتها؟" أجاب: "هناك مشكلتان دائمًا في هذا السوق:، موضوع التذاكر المزورة، وقد تم حلّها، والسوق السوداء الذي يسمى السوق الثانوية للتذاكر، أمَّناها؛ لأننا حجزنا المبلغ، ولا أحد يأخذ المبلغ لو كانت التذاكر غير صحيحة أو مستخدَمة".



وتابع: "بالنسبة للسعر ليس لدينا ضوابط، ولا توجد هناك قوانين تحددها، هناك بعض الدول فيها قوانين، ولكن الأسعار في الموقع تختلف، هناك أحيانًا أقل بكثير من السعر الرسمي، يعني اليوم في بعض الحفلات تم البيع بنصف السعر، وفي بعضها تُعرض بسعرها، والبعض يعرضها بأكثر، فالعميل هو من يحدد السعر، ونحن لا نتدخل، ولكن نحن اليوم شغالين، وتم اختيارنا من مركز ذكاء التابع لمنشآت ونعمل معهم على تحليل البيانات، فنحن نقدم بناء على البيانات الضخمة اقتراح بالسعر المثالي للحفلة، ونتعاون مع بعض الجهات ليقدموا مكافآت أو نقاطًا أو أشياء يمكن أن تساعد".