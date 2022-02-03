النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يعمل في شركة متعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة

مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

سعودي يوفر منصة آمنة لعرض التذاكر ومحاربة السوق السوداء

وفّر الشاب "عبدالله الجاسم" الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غرينتا هب"، منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بتبادل إعادة بيع تذاكر الفعاليّات الرياضية والترفيهية والحفلات، والتأكد من صلاحيتها ومحاربة السوق السوداء.

وقال "الجاسم" لـ"سبق": "عندنا هدف كبير جدًا أن هذا التطبيق يساعد بوجود الفعاليّات الرياضية والترفيهية بصورة كبيرة جدًا في المملكة بالحصول على تجربة آمنة، سواء للأشخاص الموجودين داخل المملكة، أو حتى السائحين القادمين من الخارج، بحيث إننا نضمن عملية تبادل التذاكر بين الطرفين وإعادة بيعها، ونتأكد أنها تذكرة صالحة لإعادة الاستخدام، ونحجز المبلغ عندنا حتى نهاية الفعاليّة فنضمن تجربة آمنة لأي شخص أحب أن يحضر فعاليّة".

وأضاف: "اليوم عندك تذكرة إضافية لا تحتاج إليها، مثلاً لو حصل لك ظرف أو جاء سفر مفاجئ أو عمل أو أيًا كان.. باختصار تستطيع الدخول على التطبيق وتبيعها، أو قررت أن تحضر حفلة أو مباراة موعدها غدًا، والتذاكر مطروحة منذ شهر، ومبيعة بالكامل، فبدلاً من أن تشتريها من أشخاص مجهولين غير معروفين، تستطيع شراءها من منصة آمنة موجودة ومعتمدة".

وتابع: "من مميزات "غرينتا هب" أنه في حال اشتريت تذكرتين، ولكن أنتم أربعة، وفجأة جاء اثنان آخران، وقالوا: نرغب الحضور معكم، فتقدر تأخذ التذكرة وتبيعها وتشتري أربع تذاكر ثانية، أو اشتريت تذكرتين خلف المرمى، وتحب أن تحضر في الواجهة فتبيعها هنا، فنحن نسمح بإعادة البيع والتبادل بطريقة آمنة".

وبسؤال "الجاسم": "هل هناك فرق في السعر في حال تم شراؤها قبل المناسبة بوقت كافٍ أو وقتها؟" أجاب: "هناك مشكلتان دائمًا في هذا السوق:، موضوع التذاكر المزورة، وقد تم حلّها، والسوق السوداء الذي يسمى السوق الثانوية للتذاكر، أمَّناها؛ لأننا حجزنا المبلغ، ولا أحد يأخذ المبلغ لو كانت التذاكر غير صحيحة أو مستخدَمة".

وتابع: "بالنسبة للسعر ليس لدينا ضوابط، ولا توجد هناك قوانين تحددها، هناك بعض الدول فيها قوانين، ولكن الأسعار في الموقع تختلف، هناك أحيانًا أقل بكثير من السعر الرسمي، يعني اليوم في بعض الحفلات تم البيع بنصف السعر، وفي بعضها تُعرض بسعرها، والبعض يعرضها بأكثر، فالعميل هو من يحدد السعر، ونحن لا نتدخل، ولكن نحن اليوم شغالين، وتم اختيارنا من مركز ذكاء التابع لمنشآت ونعمل معهم على تحليل البيانات، فنحن نقدم بناء على البيانات الضخمة اقتراح بالسعر المثالي للحفلة، ونتعاون مع بعض الجهات ليقدموا مكافآت أو نقاطًا أو أشياء يمكن أن تساعد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سعودي يوفر منصة آمنة لعرض التذاكر ومحاربة السوق السوداء
سبق

وفّر الشاب "عبدالله الجاسم" الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غرينتا هب"، منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بتبادل إعادة بيع تذاكر الفعاليّات الرياضية والترفيهية والحفلات، والتأكد من صلاحيتها ومحاربة السوق السوداء.

وقال "الجاسم" لـ"سبق": "عندنا هدف كبير جدًا أن هذا التطبيق يساعد بوجود الفعاليّات الرياضية والترفيهية بصورة كبيرة جدًا في المملكة بالحصول على تجربة آمنة، سواء للأشخاص الموجودين داخل المملكة، أو حتى السائحين القادمين من الخارج، بحيث إننا نضمن عملية تبادل التذاكر بين الطرفين وإعادة بيعها، ونتأكد أنها تذكرة صالحة لإعادة الاستخدام، ونحجز المبلغ عندنا حتى نهاية الفعاليّة فنضمن تجربة آمنة لأي شخص أحب أن يحضر فعاليّة".

وأضاف: "اليوم عندك تذكرة إضافية لا تحتاج إليها، مثلاً لو حصل لك ظرف أو جاء سفر مفاجئ أو عمل أو أيًا كان.. باختصار تستطيع الدخول على التطبيق وتبيعها، أو قررت أن تحضر حفلة أو مباراة موعدها غدًا، والتذاكر مطروحة منذ شهر، ومبيعة بالكامل، فبدلاً من أن تشتريها من أشخاص مجهولين غير معروفين، تستطيع شراءها من منصة آمنة موجودة ومعتمدة".

وتابع: "من مميزات "غرينتا هب" أنه في حال اشتريت تذكرتين، ولكن أنتم أربعة، وفجأة جاء اثنان آخران، وقالوا: نرغب الحضور معكم، فتقدر تأخذ التذكرة وتبيعها وتشتري أربع تذاكر ثانية، أو اشتريت تذكرتين خلف المرمى، وتحب أن تحضر في الواجهة فتبيعها هنا، فنحن نسمح بإعادة البيع والتبادل بطريقة آمنة".

وبسؤال "الجاسم": "هل هناك فرق في السعر في حال تم شراؤها قبل المناسبة بوقت كافٍ أو وقتها؟" أجاب: "هناك مشكلتان دائمًا في هذا السوق:، موضوع التذاكر المزورة، وقد تم حلّها، والسوق السوداء الذي يسمى السوق الثانوية للتذاكر، أمَّناها؛ لأننا حجزنا المبلغ، ولا أحد يأخذ المبلغ لو كانت التذاكر غير صحيحة أو مستخدَمة".

وتابع: "بالنسبة للسعر ليس لدينا ضوابط، ولا توجد هناك قوانين تحددها، هناك بعض الدول فيها قوانين، ولكن الأسعار في الموقع تختلف، هناك أحيانًا أقل بكثير من السعر الرسمي، يعني اليوم في بعض الحفلات تم البيع بنصف السعر، وفي بعضها تُعرض بسعرها، والبعض يعرضها بأكثر، فالعميل هو من يحدد السعر، ونحن لا نتدخل، ولكن نحن اليوم شغالين، وتم اختيارنا من مركز ذكاء التابع لمنشآت ونعمل معهم على تحليل البيانات، فنحن نقدم بناء على البيانات الضخمة اقتراح بالسعر المثالي للحفلة، ونتعاون مع بعض الجهات ليقدموا مكافآت أو نقاطًا أو أشياء يمكن أن تساعد".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
11:15 PM

سعودي يوفر منصة آمنة لعرض التذاكر ومحاربة السوق السوداء

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
766

وفّر الشاب "عبدالله الجاسم" الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"غرينتا هب"، منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بتبادل إعادة بيع تذاكر الفعاليّات الرياضية والترفيهية والحفلات، والتأكد من صلاحيتها ومحاربة السوق السوداء.

وقال "الجاسم" لـ"سبق": "عندنا هدف كبير جدًا أن هذا التطبيق يساعد بوجود الفعاليّات الرياضية والترفيهية بصورة كبيرة جدًا في المملكة بالحصول على تجربة آمنة، سواء للأشخاص الموجودين داخل المملكة، أو حتى السائحين القادمين من الخارج، بحيث إننا نضمن عملية تبادل التذاكر بين الطرفين وإعادة بيعها، ونتأكد أنها تذكرة صالحة لإعادة الاستخدام، ونحجز المبلغ عندنا حتى نهاية الفعاليّة فنضمن تجربة آمنة لأي شخص أحب أن يحضر فعاليّة".

وأضاف: "اليوم عندك تذكرة إضافية لا تحتاج إليها، مثلاً لو حصل لك ظرف أو جاء سفر مفاجئ أو عمل أو أيًا كان.. باختصار تستطيع الدخول على التطبيق وتبيعها، أو قررت أن تحضر حفلة أو مباراة موعدها غدًا، والتذاكر مطروحة منذ شهر، ومبيعة بالكامل، فبدلاً من أن تشتريها من أشخاص مجهولين غير معروفين، تستطيع شراءها من منصة آمنة موجودة ومعتمدة".

وتابع: "من مميزات "غرينتا هب" أنه في حال اشتريت تذكرتين، ولكن أنتم أربعة، وفجأة جاء اثنان آخران، وقالوا: نرغب الحضور معكم، فتقدر تأخذ التذكرة وتبيعها وتشتري أربع تذاكر ثانية، أو اشتريت تذكرتين خلف المرمى، وتحب أن تحضر في الواجهة فتبيعها هنا، فنحن نسمح بإعادة البيع والتبادل بطريقة آمنة".

وبسؤال "الجاسم": "هل هناك فرق في السعر في حال تم شراؤها قبل المناسبة بوقت كافٍ أو وقتها؟" أجاب: "هناك مشكلتان دائمًا في هذا السوق:، موضوع التذاكر المزورة، وقد تم حلّها، والسوق السوداء الذي يسمى السوق الثانوية للتذاكر، أمَّناها؛ لأننا حجزنا المبلغ، ولا أحد يأخذ المبلغ لو كانت التذاكر غير صحيحة أو مستخدَمة".

وتابع: "بالنسبة للسعر ليس لدينا ضوابط، ولا توجد هناك قوانين تحددها، هناك بعض الدول فيها قوانين، ولكن الأسعار في الموقع تختلف، هناك أحيانًا أقل بكثير من السعر الرسمي، يعني اليوم في بعض الحفلات تم البيع بنصف السعر، وفي بعضها تُعرض بسعرها، والبعض يعرضها بأكثر، فالعميل هو من يحدد السعر، ونحن لا نتدخل، ولكن نحن اليوم شغالين، وتم اختيارنا من مركز ذكاء التابع لمنشآت ونعمل معهم على تحليل البيانات، فنحن نقدم بناء على البيانات الضخمة اقتراح بالسعر المثالي للحفلة، ونتعاون مع بعض الجهات ليقدموا مكافآت أو نقاطًا أو أشياء يمكن أن تساعد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,179
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة