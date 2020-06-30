السودان.. احتجاجات تطالب بتنحي الحكومة بسبب رفع الدعم

المتظاهرون دعوا إلى رفض سياسات "صندوق النقد" والبنك الدولي

خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في عدد من المدن السودانية اليوم الأربعاء مطالبين بتنحي الحكومة على خلفية إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، يعتبرونها قاسية جدًّا.

وعلت هتافات "لا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، و"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وسط المحتجين الذين تجمعوا قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، وفقًا لـ"فرانس 24".

واندلعت الاحتجاجات غداة إعلان صندوق النقد منح السودان 2.5 مليار دولار قرضًا للسودان، والنظر في تخفيف ديونه الخارجية بنحو 50 مليار دولار.

وتزايد السخط الشعبي على قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن البنزين والديزل؛ ما تسبب في زيادة أسعارهما بأكثر من الضعف.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم، والواقعة في الضفة الغربية لنهر النيل، عندما حاول المتظاهرون عبور جسر للالتحاق بالمظاهرات في وسط الخرطوم.