النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وقوع "الأحدب" بالقرب من "المريخ" الليلة

"أبوزاهرة": في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية، والوطن العربي تشهد مساء اليوم السبت 30 يونيو 2018، وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف "أبوزاهرة": القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضع ساعات، وسيلاحظ أن المريخ أصبح الآن في غاية اللمعان، وهذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب، وابتداءً من مطلع يوليو سيكون لمعان المريخ نحو 8 مرات لمعان زحل، وبنهاية الشهر سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ15 مرة لمعان زحل .

وتابع: من المعروف أنه ليس من المعتاد أن يفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشتري، والذي سيكون أيضاً مشاهداً في قبة السماء، فالمشتري رابع ألمع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة، ولكن بالفعل المريخ سوف يفوق لمعانه لمعان المشتري خلال الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر 2018 .

وأكد "أبوزاهرة" أن السبب في أن المريخ الآن في قمة لمعانه في قبة السماء يرجع إلى أن الكوكب يستغرق نحو سنتين من سنوات الأرض ليكمل دورة واحدة حول الشمس، لذلك كل سنتين يلتقي المريخ بالأرض في ظاهرة تسمى التقابل، ويكون أيضاً في أقرب نقطة من الأرض، ولكن ليس كل التقابلات متماثلة، فأفضل التقابلات تلك التي تحدث عندما يكون المريخ بالقرب من (الحضيض) وهي أقرب نقطة إلى الشمس، وفي هذا العام 2018 سوف يصل المريخ إلى نقطة الحضيض في 16 سبتمبر المقبل، وقبل ذلك سيقع المريخ في التقابل في 27 يوليو، وأيضاً سيكون في أقرب مسافة من الأرض وهي الأقرب منذ العام 2003، وذلك بالتزامن مع خسوف كلي للقمر سيكون مشاهداً في المملكة في ذلك اليوم منتصف ذي القعدة .

جدير بالذكر أن المريخ برغم وقوعه في أقرب مسافة من الأرض، إلا أنه سيبقى كنقطة ضوئية براقة ذات لون برتقالي مائلة للحمرة عند رصده بالعين المجردة، ولن يظهر كبيراً مثل القمر البدر أبداً، ولرؤية قرص الكوكب هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وقوع "الأحدب" بالقرب من "المريخ" الليلة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية، والوطن العربي تشهد مساء اليوم السبت 30 يونيو 2018، وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف "أبوزاهرة": القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضع ساعات، وسيلاحظ أن المريخ أصبح الآن في غاية اللمعان، وهذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب، وابتداءً من مطلع يوليو سيكون لمعان المريخ نحو 8 مرات لمعان زحل، وبنهاية الشهر سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ15 مرة لمعان زحل .

وتابع: من المعروف أنه ليس من المعتاد أن يفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشتري، والذي سيكون أيضاً مشاهداً في قبة السماء، فالمشتري رابع ألمع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة، ولكن بالفعل المريخ سوف يفوق لمعانه لمعان المشتري خلال الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر 2018 .

وأكد "أبوزاهرة" أن السبب في أن المريخ الآن في قمة لمعانه في قبة السماء يرجع إلى أن الكوكب يستغرق نحو سنتين من سنوات الأرض ليكمل دورة واحدة حول الشمس، لذلك كل سنتين يلتقي المريخ بالأرض في ظاهرة تسمى التقابل، ويكون أيضاً في أقرب نقطة من الأرض، ولكن ليس كل التقابلات متماثلة، فأفضل التقابلات تلك التي تحدث عندما يكون المريخ بالقرب من (الحضيض) وهي أقرب نقطة إلى الشمس، وفي هذا العام 2018 سوف يصل المريخ إلى نقطة الحضيض في 16 سبتمبر المقبل، وقبل ذلك سيقع المريخ في التقابل في 27 يوليو، وأيضاً سيكون في أقرب مسافة من الأرض وهي الأقرب منذ العام 2003، وذلك بالتزامن مع خسوف كلي للقمر سيكون مشاهداً في المملكة في ذلك اليوم منتصف ذي القعدة .

جدير بالذكر أن المريخ برغم وقوعه في أقرب مسافة من الأرض، إلا أنه سيبقى كنقطة ضوئية براقة ذات لون برتقالي مائلة للحمرة عند رصده بالعين المجردة، ولن يظهر كبيراً مثل القمر البدر أبداً، ولرؤية قرص الكوكب هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
02:35 PM

"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد وقوع "الأحدب" بالقرب من "المريخ" الليلة

"أبوزاهرة": في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
4,518

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء السعودية، والوطن العربي تشهد مساء اليوم السبت 30 يونيو 2018، وقوع القمر الأحدب بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف "أبوزاهرة": القمر والمريخ سوف يشرقان قبل منتصف الليل ببضع ساعات، وسيلاحظ أن المريخ أصبح الآن في غاية اللمعان، وهذه الفترة تعتبر مثالية لرصد الكوكب من خلال التلسكوب، وابتداءً من مطلع يوليو سيكون لمعان المريخ نحو 8 مرات لمعان زحل، وبنهاية الشهر سوف يكون لمعان المريخ يفوق بـ15 مرة لمعان زحل .

وتابع: من المعروف أنه ليس من المعتاد أن يفوق لمعان المريخ لمعان كوكب المشتري، والذي سيكون أيضاً مشاهداً في قبة السماء، فالمشتري رابع ألمع جسم بعد الشمس والقمر والزهرة، ولكن بالفعل المريخ سوف يفوق لمعانه لمعان المشتري خلال الفترة من 7 يوليو إلى 7 سبتمبر 2018 .

وأكد "أبوزاهرة" أن السبب في أن المريخ الآن في قمة لمعانه في قبة السماء يرجع إلى أن الكوكب يستغرق نحو سنتين من سنوات الأرض ليكمل دورة واحدة حول الشمس، لذلك كل سنتين يلتقي المريخ بالأرض في ظاهرة تسمى التقابل، ويكون أيضاً في أقرب نقطة من الأرض، ولكن ليس كل التقابلات متماثلة، فأفضل التقابلات تلك التي تحدث عندما يكون المريخ بالقرب من (الحضيض) وهي أقرب نقطة إلى الشمس، وفي هذا العام 2018 سوف يصل المريخ إلى نقطة الحضيض في 16 سبتمبر المقبل، وقبل ذلك سيقع المريخ في التقابل في 27 يوليو، وأيضاً سيكون في أقرب مسافة من الأرض وهي الأقرب منذ العام 2003، وذلك بالتزامن مع خسوف كلي للقمر سيكون مشاهداً في المملكة في ذلك اليوم منتصف ذي القعدة .

جدير بالذكر أن المريخ برغم وقوعه في أقرب مسافة من الأرض، إلا أنه سيبقى كنقطة ضوئية براقة ذات لون برتقالي مائلة للحمرة عند رصده بالعين المجردة، ولن يظهر كبيراً مثل القمر البدر أبداً، ولرؤية قرص الكوكب هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة