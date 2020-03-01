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محافظ المجمعة يكرم نادي الفيحاء في احتفالات اليوم العالمي للدفاع المدني

كرم محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن فيصل، نادي الفيحاء؛ نظير مشاركته في معرض الدفاع المدني، وذلك خلال حفل تدشين فعاليات المعرض الذي أقيم صباح اليوم الأحد في مول المجمعة، والذي نظمته إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار الوقاية أولاً.

وشارك نادي الفيحاء بجناح في المعرض المصاحب للفعاليات والتي ستستمر لمدة أربعة أيام يستقبل خلالها الجمهور إلى جانب زيارات طلاب وطالبات المدارس.

محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن فيصل نادي الفيحاء اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ المجمعة يكرم نادي الفيحاء في احتفالات اليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

كرم محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن فيصل، نادي الفيحاء؛ نظير مشاركته في معرض الدفاع المدني، وذلك خلال حفل تدشين فعاليات المعرض الذي أقيم صباح اليوم الأحد في مول المجمعة، والذي نظمته إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار الوقاية أولاً.

وشارك نادي الفيحاء بجناح في المعرض المصاحب للفعاليات والتي ستستمر لمدة أربعة أيام يستقبل خلالها الجمهور إلى جانب زيارات طلاب وطالبات المدارس.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
03:02 PM

محافظ المجمعة يكرم نادي الفيحاء في احتفالات اليوم العالمي للدفاع المدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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كرم محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن فيصل، نادي الفيحاء؛ نظير مشاركته في معرض الدفاع المدني، وذلك خلال حفل تدشين فعاليات المعرض الذي أقيم صباح اليوم الأحد في مول المجمعة، والذي نظمته إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار الوقاية أولاً.

وشارك نادي الفيحاء بجناح في المعرض المصاحب للفعاليات والتي ستستمر لمدة أربعة أيام يستقبل خلالها الجمهور إلى جانب زيارات طلاب وطالبات المدارس.

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