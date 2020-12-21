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شاهد.. لماذا قال وزير الشؤون الإسلامية: يؤلمني أن أشاهد هذا المنظر!!

قال: القيادة تعمل ليلاً ونهارًا لإعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ يعلم الله أنني لا أفتخر إذا فصلت أحدًا من منسوبي الوزارة وأحيانًا أبكي ولا أتمنى أنني أفصل واحدًا ولكني أفتخر لأنني أبعدته حتى لا يرتكب خطأ أكبر.

جاء ذلك في رد "آل الشيخ" في سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماعه بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ خطتها لتحقيق رسالة الوزارة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله يعملون الليل والنهار من أجل إعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه وإيجاد وظائف تكفل رزقه بإذن الله.

وأضاف أننا نتمنى ألا نوقف أحدًا من وظيفته لكن هذه وظائف بالمكافأة إذا أخطأ شخص ووجدنا أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف نستغني عنه ونأتي بديلاً عنه ونجربه فلا تتوقعوا أننا نفرح إذا قمنا بطي أحد قيده ولكن في الحقيقة يؤلمنا ولابد أن نتصرف بهذا لأنهم أجبرونا على ذلك.

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شاهد.. لماذا قال وزير الشؤون الإسلامية: يؤلمني أن أشاهد هذا المنظر!!
سبق

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ يعلم الله أنني لا أفتخر إذا فصلت أحدًا من منسوبي الوزارة وأحيانًا أبكي ولا أتمنى أنني أفصل واحدًا ولكني أفتخر لأنني أبعدته حتى لا يرتكب خطأ أكبر.

جاء ذلك في رد "آل الشيخ" في سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماعه بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ خطتها لتحقيق رسالة الوزارة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله يعملون الليل والنهار من أجل إعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه وإيجاد وظائف تكفل رزقه بإذن الله.

وأضاف أننا نتمنى ألا نوقف أحدًا من وظيفته لكن هذه وظائف بالمكافأة إذا أخطأ شخص ووجدنا أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف نستغني عنه ونأتي بديلاً عنه ونجربه فلا تتوقعوا أننا نفرح إذا قمنا بطي أحد قيده ولكن في الحقيقة يؤلمنا ولابد أن نتصرف بهذا لأنهم أجبرونا على ذلك.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:39 PM

شاهد.. لماذا قال وزير الشؤون الإسلامية: يؤلمني أن أشاهد هذا المنظر!!

قال: القيادة تعمل ليلاً ونهارًا لإعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
13
12,674

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ يعلم الله أنني لا أفتخر إذا فصلت أحدًا من منسوبي الوزارة وأحيانًا أبكي ولا أتمنى أنني أفصل واحدًا ولكني أفتخر لأنني أبعدته حتى لا يرتكب خطأ أكبر.

جاء ذلك في رد "آل الشيخ" في سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماعه بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد بالمنطقة لتفقد احتياجاتها والوقوف على تنفيذ خطتها لتحقيق رسالة الوزارة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله يعملون الليل والنهار من أجل إعطاء المواطن العمل اللائق به والذي يستحقه وإيجاد وظائف تكفل رزقه بإذن الله.

وأضاف أننا نتمنى ألا نوقف أحدًا من وظيفته لكن هذه وظائف بالمكافأة إذا أخطأ شخص ووجدنا أنه يضر الناس أو يضر نفسه فسوف نستغني عنه ونأتي بديلاً عنه ونجربه فلا تتوقعوا أننا نفرح إذا قمنا بطي أحد قيده ولكن في الحقيقة يؤلمنا ولابد أن نتصرف بهذا لأنهم أجبرونا على ذلك.

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