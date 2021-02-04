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"إعمار التنفيذية" تعزز أعمالها في تقنية المعلومات بعقد شراكة مع "ميتكو"

لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مجال مراكز البيانات وجميع أنظمة الأعمال الإلكترونية

وقعت "إعمار التنفيذية" عقد شراكة مع شركة مهمات الشرق الأوسط (ميتكو)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات ومراكز البيانات وجميع أنظمة الأعمال الإلكترونية والتيار الخفيف، وذلك بمقر شركة "ميتكو" بمدينة الرياض، بحضور مدير عام مؤسسة إعمار التنفيذية عبدالله بن محمد بن معمر، والمدير العام لــ"ميتكو" المهندس أسامة شاشة.


وأكد عبدالله بن معمر، عقب توقيع الاتفاقية، اعتزازه بالشراكة مع "ميتكو" التي تعد إحدى الشركات الكبرى في مجال تقنية المعلومات بالمملكة والشرق الأوسط، مشيراً بأن الحلول الفنية التي تقدمها "إعمار التنفيذية" أسهمت في نجاح أعمالها وكسبت ثقة عملائها.


وتقدم "إعمار التنفيذية" خدماتها في مجالات تقنية المعلومات وتركيب وصيانة الأجهزة الأمنية وأجهزة الإنذار من الحريق، والمقاولات، وتضم أكثر من 200 متخصص في مجالات متعددة.

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"إعمار التنفيذية" تعزز أعمالها في تقنية المعلومات بعقد شراكة مع "ميتكو"
سبق

وقعت "إعمار التنفيذية" عقد شراكة مع شركة مهمات الشرق الأوسط (ميتكو)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات ومراكز البيانات وجميع أنظمة الأعمال الإلكترونية والتيار الخفيف، وذلك بمقر شركة "ميتكو" بمدينة الرياض، بحضور مدير عام مؤسسة إعمار التنفيذية عبدالله بن محمد بن معمر، والمدير العام لــ"ميتكو" المهندس أسامة شاشة.


وأكد عبدالله بن معمر، عقب توقيع الاتفاقية، اعتزازه بالشراكة مع "ميتكو" التي تعد إحدى الشركات الكبرى في مجال تقنية المعلومات بالمملكة والشرق الأوسط، مشيراً بأن الحلول الفنية التي تقدمها "إعمار التنفيذية" أسهمت في نجاح أعمالها وكسبت ثقة عملائها.


وتقدم "إعمار التنفيذية" خدماتها في مجالات تقنية المعلومات وتركيب وصيانة الأجهزة الأمنية وأجهزة الإنذار من الحريق، والمقاولات، وتضم أكثر من 200 متخصص في مجالات متعددة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:19 PM

"إعمار التنفيذية" تعزز أعمالها في تقنية المعلومات بعقد شراكة مع "ميتكو"

لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مجال مراكز البيانات وجميع أنظمة الأعمال الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت "إعمار التنفيذية" عقد شراكة مع شركة مهمات الشرق الأوسط (ميتكو)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات ومراكز البيانات وجميع أنظمة الأعمال الإلكترونية والتيار الخفيف، وذلك بمقر شركة "ميتكو" بمدينة الرياض، بحضور مدير عام مؤسسة إعمار التنفيذية عبدالله بن محمد بن معمر، والمدير العام لــ"ميتكو" المهندس أسامة شاشة.


وأكد عبدالله بن معمر، عقب توقيع الاتفاقية، اعتزازه بالشراكة مع "ميتكو" التي تعد إحدى الشركات الكبرى في مجال تقنية المعلومات بالمملكة والشرق الأوسط، مشيراً بأن الحلول الفنية التي تقدمها "إعمار التنفيذية" أسهمت في نجاح أعمالها وكسبت ثقة عملائها.


وتقدم "إعمار التنفيذية" خدماتها في مجالات تقنية المعلومات وتركيب وصيانة الأجهزة الأمنية وأجهزة الإنذار من الحريق، والمقاولات، وتضم أكثر من 200 متخصص في مجالات متعددة.

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